"Bu sporla kendinizden çok daha güçlü birini etkisiz hale getirebilirsiniz"

BÜŞRA KATİPOĞLU (AVRUPA VE TÜRKİYE JUDO ŞAMPİYONU)

- Bu genç yaşınıza rağmen sayısız başarının sahibisiniz, judo ile ne zaman tanıştınız?

- Evet 1992 doğumluyum. Spor hayatıma önce bale, basketbol, voleybol yaparak başladım. Sonrasında judo ile tanıştım. Sekiz yaşında başladığım bu sporda her zaman en büyük hayalim olimpiyatlarda yarışabilmek oldu. 2000 yılından bu yana her yaş kategorisinin, İstanbul, bölge ve Türkiye şampiyonuyum. 2009 yılında ilk Avrupa Şampiyonası madalyamı aldım ve uluslararası maçlardaki performansım giderek yükseldi. Olimpiyat yolu sürecinde çeşitli sakatlıklar atlattım. Ve bu sakatlık sürecinde kendimi geliştirme fırsatı buldum. Hem spor kariyerimi hem de kişisel gelişimimi aynı anda ilerlettim. Olimpiyat puan maçları sürecinde Grand Prix ve Grand Slam maçlarında çok sayıda madalya alarak olimpiyatlara gitmeye hak kazandım. Aynı zamanda Akdeniz oyunları ve İslam oyunlarında da zirvede yer aldım. En büyük hayalim sporcu olarak olimpik boyuta erişmekti ve buna kavuşmak beni gerçekten çok mutlu etti. Bir senedir sporculuğun yanında öğretmen olarak bildiğim şeyleri aktarmanın, bir insanın hayatına dokunabilmenin farkındalığını yaşıyorum. Hayalim artık kendimde bulduğum ışığı etrafıma yaymak. Bu sebeple daha ön yargılarını merkeze alıp, cesaretlerini kaybetmiş çocuklara, olanların neler başarabileceklerini fark ettirmek. Bu konuda onlara destek olabilmek için tecrübelerimi aktarmak istiyorum. Bunu da tabii ki en sevdiğim spor olan judo ile yapıyorum.



- Kadınlara ve kız çocuklarına verdiğiniz savunma eğitimlerinden bahseden misiniz biraz?

- Değişen ve gelişen dünya, yaşam tarzlarımız kadınların yetenek ve güçlerinin farkına varmasını sağladı. Biz Checkmat İstanbul minderinde çocuklara yönelik kapsamlı bir eğitim içindeyiz. Kız çocuklarına yönelik hedefimiz, onların çocukluk, gençlik ve yetişkinlik dönemlerinde daha özgüvenli, kendi haklarını savunabilen, her alanda mücadele becerisi olan insanlar olarak hayatını sürdürmesi. Biz iki kadın sporcu ve eğitmen olarak kendi ayaklarımızın üstünde yere sağlam basarak Türkiye'de eşi olmayan başarılar kazandık. Sporculuk hayatımızda her zaman birbirimize verdiğimiz desteği simdi birlikte çocuklarımıza veriyoruz.



- Öğrenme süreci ne kadar?

- Öğrenme süreci bir ay, bir sene veya 10 sene diyemeyiz. Çünkü bu kişiye ve öğrenme durumuna bağlı.