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Giriş Tarihi: 3.4.2021 08:02 Son Güncelleme: 3.4.2021 08:02

Cumartesi bugün marketler açık mı, saat kaçta açılacak ve kapanacak? İşte , , , hafta sonu bakkal ve !

Cumartesi bugün marketler açık mı, saat kaçta açılacak ve kapanacak? İşte A101, BİM, ŞOK, Migros hafta sonu bakkal ve market çalışma saatleri!

Normalleşme adımlarıyla beraber yeniden riskli illerimizde uygulamaya geçen Cumartesi – Pazar sokağa çıkma yasağı uygulaması ile beraber hafta sonu bugün de milyonların gündemindeki yerini aldı. tarafından yayımlanan genelgede “Bugün marketler açık mı, saat kaçta açılacak ve kapanacak?” soruları yanıt bulmuştu. Vatandaşlar çeşitli ihtiyaçlarını karşılamak üzere dilerse ikametlerine en yakın işletmelerden başvurularını gerçekleştirebiliyor. Hal böyleyken akşam saatlerine doğru ise , , , , , gibi diğer tüm marketlerin çalışma saatleri “Marketler saat kaça kadar açık?” sorusuyla gündeme taşınıyor. İşte konuyla ilgili yayımlanan genelge detayaları…

Market çalışma saatleri bu hafta sonu da sabah saatlerinden bu yana vatandaşların gündemine taşındı. Genelgede "Bugün marketler açık mı, saat kaçta açılacak ve kapanacak?" soruları yanıt bulurken Bakanlık, Cuma akşam başlayan ve Pazartesi sona erecek olan kısıtlama sürecinde bakkal, manav, kasap gibi işletmelerin de belirli saatlerde hizmet verebileceğini duyurmuştu. A101, BİM, ŞOK, Migros gibi birçok marketin resmi sitesi üzerinden çalışma saatlerini yayımladığı bilinirken gözler "Marketler açık mı, kaça kadar?" gibi soruların yanıtında.

3 NİSAN BUGÜN MARKETLER AÇIK MI, SAAT KAÇTA AÇILIYOR VE KAPANIYOR?

Geçtiğimiz akşam 21.00'da başlayan ve 56 saat boyunca kesintisiz devam edecek olan sokağa çıkma yasağı İstanbul dahil birçok ilimizde uygulanıyor. Hal böyleyken 3-4 Nisan tarihlerinde vatandaşlar çeşitli ihtiyaçlarını karşılayabilmek üzere hafta sonu market çalışma saatlerinin nasıl olacağını merak ediyor…

MARKETLER SAAT KAÇTA AÇILIYOR KAÇTA KAPANIYOR?

Hafta sonu kısıtlamanın olduğu Cumartesi ve Pazar günleri market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00 17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, öte yandan hafta içi sabah 10.00'dan akşam 20.00'a kadar hizmet verebiliyor.

Vatandaşlarımız (65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altında bulunanlar hariç) zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilere gidip gelebilecektir. Aynı saatler arasında market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ve online sipariş firmaları evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabileceklerdir.

BİM ÇALIŞMA SAATLERİ

BİM hafta içi 10.00- 20.00 arası çalışıyor.

BİM hafta sonu 10.00- 17.00 arası çalışıyor.

A101 ÇALIŞMA SAATLERİ

A101 hafta içi 10.00- 20.00 arası çalışıyor.

A101 hafta sonu 10.00- 17.00 arası çalışıyor.

MİGROS ÇALIŞMA SAATLERİ

Migros hafta içi 10.00- 20.00 arası çalışıyor.

Migros hafta sonu 10.00- 17.00 arası çalışıyor.

ŞOK ÇALIŞMA SAATLERİ

ŞOK hafta içi 10.00- 20.00 arası çalışıyor.

ŞOK hafta sonu 10.00- 17.00 arası çalışıyor.

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Cumartesi bugün marketler açık mı, saat kaçta açılacak ve kapanacak? İşte A101, BİM, ŞOK, Migros hafta sonu bakkal ve market çalışma saatleri!
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