Çatalca’ya bir sosyal tesis daha yapılıyor

Çatalca'da Başkan Mesut Üner ile birlikte başlayan hizmet atağı durmaksızın devam ediyor. Birbiri ardına büyük projeleri hayata geçirerek ilçede büyük bir değişim ve gelişim başlatan Belediye Başkanı Mesut Üner vatandaşlar için ilçede sosyal tesisler yapmayı da sürdürüyor.



Doğal güzellikleri zengin yeşil dokusu, havası ve suyu ile adından söz ettiren ilçenin vatandaşların en çok istediği ve ihtiyaç duyduğu sosyal yaşam alanları eksikliğini gidermek için birçok projeyi eş zamanlı olarak başlatan Başkan Mesut Üner, mahalleleri sosyal tesislerle buluşturuyor.

Çanakça Mahallesinde 19 bin 560 metrekare toplam alanda projelendirilerek yapımına başlanan çok amaçlı sosyal tesis vatandaşların düğün, nişan, sünnet gibi birçok organizasyonuna ve çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapacak.





"VATANDAŞIN BEKLENTİLERİNİ BİR BİR YERİNE GETİRİYORUZ"



Mahallelere kazandırılan meydanların, parkların, yaşam alanlarının, sosyal tesislerin, 7'den 70'e tüm vatandaşlara hizmet sunduğunu belirten Başkan Mesut Üner, "Çanakça Mahallemizde sosyal tesisin yapılacağı alanda incelemelerde bulunarak, "Çatalca'mızda vatandaşlarımızın en çok istediği ve ihtiyaç duyduğu sosyal yaşam alanları eksikliğini gidermek için birçok projeyi eş zamanlı olarak başlattık ve her geçen gün yeni bir projeye daha başlıyoruz. Rutin belediyecilik hizmetlerimiz dışında yepyeni projelerimizle ilçemizi geliştiriyor, eğitimden kültüre, spordan sosyal faaliyetlere kadar vatandaşlarımıza birçok alanda hizmet veriyoruz. İlçemizde sosyal yaşam alanları olmadığını belirten halkımızı ilçe merkezimizde Millet Bahçemizle, Cem Kara Yaşam Vadimizle, içerisinde birçok spor aktivitelerinin yapılacağı Spor Adamızla buluşturmak için yaptığımız çalışmalar hızla devam ediyor. Mahallelerimize vatandaşlarımızın sosyal yaşam alanları olacak meydanlar, parklar, sosyal tesisler yapıyoruz.



Çanakça Mahallemizde yap-işlet-devret modeliyle daha önce kiraya verilen ve enkaz devraldığımız alana modern bir sosyal tesis yapıyoruz. En kısa zamanda çalışmaları tamamlayarak, bölge sakinlerinin hizmetine sunacağız. Hemşehrilerimizin ailece keyifle vakit geçirebilecekleri sosyal tesisimiz açık ve kapalı alanıyla, düğün, nişan, sünnet gibi birçok organizasyona ve çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapacak. Şimdiden hayırlı ilçemize hayırlı olmasını diliyorum" şeklinde konuşarak tesisin hizmete girmesiyle bölgenin sosyal, kültürel ve sanatsal anlamda büyük bir kazanım sağlayacağını vurguladı.