Cinayetin sırrını 380 sayfalık dinleme kayıtları aydınlatacak

Samsun Atakum'da ölü bulunan 2 çocuk annesi Arzu Aygün'ün sevgilisi olduğu belirlenen Muharrem Coşkun (38) ifadesinde, son olarak Atakum'da görüştüklerini, bir daha da görmediğini öne sürdükten sonra polisin yaptığı çapraz sorgu sonrası cinayeti kendisinin işlediğini kabul etmişti. Savcılık Arzu Aygün ile Muharrem Coşkun'un olaydan kısa bir süre önce başlayıp cinayetin islendiği tarih ve sonrasına ait telefon dinleme kayıtlarını istedi. Savcılık topla 380 sayfayı bulan telefon kayıtlarını inceleme altına aldı.

Muharrem Coşkun tutuklanırken Arzu Aygün'ün babası Seyfullah Aygün ise 42 gün sonra kızının katili bulunduktan sonra yaptığı açıklamada kızının Muharrem Coşkun tarafından tek başına öldürülmesinin mümkün olmadığını mutlaka onun öldürülmesinde ya da sonrasında saklanmasında birilerinin yardımcı olduğunu söylemişti.

Arzu Aygün öldürüldükten sonra da telefonu katil zanlısı tarafından uzun süre kullanılmış hatta Arzu Aygün'ün ailesine de bu telefondan mesajlar attığı para istediği belirtilmişti.

Savcılık Arzu Aygün ile Muharrem Coşkun'un olaydan kısa bir süre önce başlayıp cinayetin islendiği tarih ve sonrasına ait telefon dinleme kayıtlarını istedi. Savcılık topla 380 sayfayı bulan telefon kayıtlarını inceleme altına aldı. Savcılık kayıtlarda cinayetin Muharrem Coşkun'un tek başına mi işlediği öncesinde ve sonrasında kimlerle konuştuğu ve cinayetle başka birilerinin ilişkisinin olup olmadığını öğrendikten sonra iddianameyi hazırlaması bekleniyor.

Bu arada savcılık cinayet zanlısının cinayette kullandığı tabancayı attığını söylediği alanda yaptığı araştırmalarda tabancanın izine rastlayamadı. Tabancanın arama çalışmaları da durduruldu.



Avukat Özlem Sezgin Azal

Arzu Aygün'ün ailesinin avukatı Özlem Sezgin Azal, cinayette hala yerine oturmayan bazı şeyler olduğunu söyledi. Azal, "MOBESE kayıtlarına göre Muharrem Coşkun cesedi attığı alanda 3 saate yakın bulunmuş. Savcılık bu üç saatte Muharrem Coşkun'un kimleri aradığını ve neler yaptığını telefon kayıklarından bulacak. Ayrıca ailenin ilk günden beri bir iddiası var. O da kızlarının Muharrem Coşkun'un tek başına öldürmediği tek başına öldürse bile Terme ilçesinde deniz kenarında poşete tek başına sarmadığını iddia etti. Savcılık ta bunun üzerinde duruyor. Trabzon Adli Tıp Kurumu'ndan gelen rapor yeterli bulunmadı. Savcılık bilekleri bulunmayan kafası kopmuş cesedi bu kez de İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderdi. Savcılık Arzu Aygün'ün Samsun'da öldürüp Terme'ye mi götürüldüğünü, yoksa Samsun'da sağ götürülüp orda mı öldürüldüğünü ya da cinayet zanlısının cesedi katil olduğu ortaya çıktıktan sonra mı deniz kenarına götürdüğü gibi soru işaretlerini çözmek için ikinci kez adli tip raporu bekliyor. Olaydaki soru işaretleri İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan gelecek raporla ortadan kalkacak" dedi.