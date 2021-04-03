Cinayetten aranıyordu, babasının mezarı başında intihar etti

Tekirdağ ve İstanbul'da cinayet, gasp ve yaralama suçlarından aranması bulunan 36 yaşındaki kamyon şoförü Yunus Balcıoğlu babasının mezarı başında intihar etti. Çekmeköy'de babasının mezarı başında silahıyla beklerken izine rastlanan Balcıoğlu, polisin ikna için hazırlık yaptığı sırada başına ateş ederek intihar etti. Hastaneye götürülen Balcıoğlu hayatını kaybetti.



Ümraniye Aşağı Dudullu Mahallesi'nde 30 Mart günü bir kişiyi yaralayan Yunus Balcıoğlu, ortadan kayboldu. Kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatan polis Balcıoğlu'nun Tekirdağ'da kasten öldürme ve silahlı yağma suçlarından da arandığını belirledi.

Ekiplerin çalışmaları sürdüğü sırada, önceki gün, Çekmeköy Ekşioğlu Mezarlığı'nda olduğuna yönelik bilgi aldı. Ekipler kısa sürede mezarlığa gitti. Balcıoğlu'nun babasının mezarı başında silahıyla beklediği görüldü. Polis, mezarlık çevresinde önlem aldı. Balcıoğlu, teslim olması için polisin ikna hazırlığı yaptığı sırada yanındaki tabancayı başına dayayarak ateş etti. Ağır yaralanan Balcıoğlu, olay yerine çağırılan ambulansla hastaneye götürüldü. Balcıoğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi.