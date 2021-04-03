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Giriş Tarihi: 3.4.2021 21:26 Son Güncelleme: 3.4.2021 21:30

Darbedilen kadın evdeki tüfeğe sarıldı! Biri mezara, diğeri hapse gitti

İHA
Darbedilen kadın evdeki tüfeğe sarıldı! Biri mezara, diğeri hapse gitti

'da A.D., evinde eski karısı A.P. ile tartışmaya başladı. A.D., kadını darbederken, A.P. can havliyle evde bulunan tüfeğe sarıldı. İkili arasında yaşanan arbede sırasında ateş aldı ve yaralanan A.D. hayatını kaybetti. Kadın gözaltına alınırken, olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma devam ediyor.

Olay, Çarşamba ilçesi Köroğlu Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Köroğlu Mahallesi'nde ikamet eden A.D. (49) evinde eski karısı A.P. (51) ile tartışmaya başladı.

DARBEDİLEN KADIN EVDEKİ TÜFEĞE SARILDI

İddialara göre çıkan tartışma kısa sürede büyüdü. A.D., eski karısı A.P.'ye ilk olarak hakaret ederken, sonrasında kadına fiziki şiddet gösterdi. A.P., bunun üzerine can havliyle A.D.'nin evinde bulunan tüfeği aldı ve eski kocasına kendisini öldüreceğini söyledi.

ADAM MEZARA, KADIN HAPSE GİTTİ

İkili arasındaki tartışma sürerken, bu sırada tüfek ateş aldı. Tüfeğin ateş alması sonucu A.D., olay yerinde hayatını kaybetti. Yaşanan gelişmenin ardından A.P. Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Ağcagüney Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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Darbedilen kadın evdeki tüfeğe sarıldı! Biri mezara, diğeri hapse gitti
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