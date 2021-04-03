Darbedilen kadın evdeki tüfeğe sarıldı! Biri mezara, diğeri hapse gitti

Olay, Çarşamba ilçesi Köroğlu Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Köroğlu Mahallesi'nde ikamet eden A.D. (49) evinde eski karısı A.P. (51) ile tartışmaya başladı.
DARBEDİLEN KADIN EVDEKİ TÜFEĞE SARILDI
İddialara göre çıkan tartışma kısa sürede büyüdü. A.D., eski karısı A.P.'ye ilk olarak hakaret ederken, sonrasında kadına fiziki şiddet gösterdi. A.P., bunun üzerine can havliyle A.D.'nin evinde bulunan tüfeği aldı ve eski kocasına kendisini öldüreceğini söyledi.
ADAM MEZARA, KADIN HAPSE GİTTİ
İkili arasındaki tartışma sürerken, bu sırada tüfek ateş aldı. Tüfeğin ateş alması sonucu A.D., olay yerinde hayatını kaybetti. Yaşanan gelişmenin ardından A.P. Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Ağcagüney Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.