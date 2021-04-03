Darbedilen kadın evdeki tüfeğe sarıldı! Biri mezara, diğeri hapse gitti

Olay, Çarşamba ilçesi Köroğlu Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Köroğlu Mahallesi'nde ikamet eden A.D. (49) evinde eski karısı A.P. (51) ile tartışmaya başladı.

DARBEDİLEN KADIN EVDEKİ TÜFEĞE SARILDI

İddialara göre çıkan tartışma kısa sürede büyüdü. A.D., eski karısı A.P.'ye ilk olarak hakaret ederken, sonrasında kadına fiziki şiddet gösterdi. A.P., bunun üzerine can havliyle A.D.'nin evinde bulunan tüfeği aldı ve eski kocasına kendisini öldüreceğini söyledi.