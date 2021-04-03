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Giriş Tarihi: 3.4.2021 15:42

Direksiyon başında kalbi durdu, 3 araca çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

ÖZGÜR ÖZDEMİR ÖZGÜR ÖZDEMİR
Direksiyon başında kalbi durdu, 3 araca çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

'da direksiyon başında kalp krizi geçiren vatandaşın aracı park halindeki 3 araca çarptı. Kalp krizi geçiren sürücü hayatını kaybederken 3 kişi de yaralandı.

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde Mehmet Salih Karaağaç isimli araç sürücüsü direksiyon başında kalp krizi geçirdi. Karaağaç'ın araçtaki yakınları inerek Karaağaç'a müdahale etmeye çalışırken araç aniden hareket etmeye başladı.

Araç park halindeki 3 araca çarptıktan sonra durabildi. Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışanlar itfaiyenin müdahalesiyle kurtarılırken sağlık ekipleri de yaralıları hastaneye kaldırıldı.

Kalbi durduğu öğrenilen Karaağaç, Haçkalıbaba Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

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Direksiyon başında kalbi durdu, 3 araca çarptı: 1 ölü, 3 yaralı
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