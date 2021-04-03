Diyanet takvimi 2021: Ramazan ne zaman, hangi güne denk geliyor? İşte, Ramazan tarihi 2021!

Nisan ayına gelmemizle birlikte Ramazan tarihi müminlerin sıklıkla araştırdığı konu arasında bulunuyor. Son olarak Berat Kandilini idrak eden Müslümanlar on bir ayın sultanı ile ilgili olarak Ramazan ne zaman, ayın kaçında, ilk oruç ne zaman tutulacak gibi sorulara yanıt arıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından dini günler takviminde tüm bu soruların yanıtları bulunurken İslam alemi için mübarek Ramazan ayı için ilk sahura ne zaman kalkılacağı ve ilk orucun hangi gün tutulacağı merak ediliyor. İslam aleminin heyecanla beklediği Ramazan ayı 13 Nisan 2021 Salı günü başlayacak.

Ramazan ne zaman sorusunun yanıtı ile ilk orucun tutulacağı tarih merak ediliyor. Müslüman alemi oruç ibadetini yerine getireceği bu mübarek ayla ilgili olarak Ramazan ne zaman, ayın kaçında, ilk oruç ne zaman tutulacak sorularına yanıt arıyor. Üç ayları uğurladığımız faziletlerle dolu bir ay olan Ramazan başlangıç ve bitiş tarihi belli oldu. 2021'd2 İlk orucun ne zaman tutulacağı ve ilk sahura ne zaman kalkılacağı vatandaşlar tarafından sorgulanmaya devam ederken Ramazan ayı Nisan ayında başladığı biliniyor.

RAMAZAN NE ZAMAN, İLK ORUÇ NE ZAMAN TUTULACAK?

Mübarek Ramazan tarihi son günlerin en çok araştırılan konuları arasında bulunuyor. Bu yıl Nisan ayı içinde idrak edilmeye başlanacak olan Ramazan ne zaman sorusunun yanıtı Diyanet takvimi ile yanıt buldu.