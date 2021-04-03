Diyanet takvimi 2021: Ramazan ne zaman, hangi güne denk geliyor? İşte, Ramazan tarihi 2021!

Ramazan ne zaman sorusunun yanıtı ile ilk orucun tutulacağı tarih merak ediliyor. Müslüman alemi oruç ibadetini yerine getireceği bu mübarek ayla ilgili olarak Ramazan ne zaman, ayın kaçında, ilk oruç ne zaman tutulacak sorularına yanıt arıyor. Üç ayları uğurladığımız faziletlerle dolu bir ay olan Ramazan başlangıç ve bitiş tarihi belli oldu. 2021'd2 İlk orucun ne zaman tutulacağı ve ilk sahura ne zaman kalkılacağı vatandaşlar tarafından sorgulanmaya devam ederken Ramazan ayı Nisan ayında başladığı biliniyor.
Mübarek Ramazan tarihi son günlerin en çok araştırılan konuları arasında bulunuyor. Bu yıl Nisan ayı içinde idrak edilmeye başlanacak olan Ramazan ne zaman sorusunun yanıtı Diyanet takvimi ile yanıt buldu.
Ramazan ayı bu yıl 13 Nisan 2021 tarihinde başlayacak. Müslümanlar bu tarihten itibaren farz olan oruç ibadetini yerine getirecek. Orucun son günü ise 12 Mayıs'ta Ramazan Bayramı arifesinde tutulacak.
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen dini günler ve aylar takvimine göre 2021 Ramazan ayı 13 Nisan'da başlayacak.
Müslümanlar ilk oruç için 12 Nisan gecesi sahura kalkacak. Ramazan ayı 12 Mayıs'ta bitecek.
Mübarek Kadir Gecesi ise 8 Mayıs'ta idrak edilecek.
Ramazan Bayramı 1. gün: 13 Mayıs Perşembe
Ramazan Bayramı 2. gün 14 Mayıs Cuma
Ramazan Bayramı 3. gün 15 Mayıs Cumartesi
3 Aylar'ı uğurladığımız Ramazan ayı faziletlerle dolu bir aydır. Ramazan ayı, hayır ayı, yoksullara ve düşkünlere yardım ayı ve bütün anlarıyla Kur'an ayıdır. Ramazanın diriltici özelliği, bütün insanlığı hidayete ve mutluluğa ulaştırmak için insanlığa gönderilen Kur'an-ı Kerim'in bu ayda inmeye başlamasından kaynaklanmaktadır. Ayrıca İslam'ın temel esaslarından biri olan oruç ibadetinin bu ayda yerine getirilmesinden dolayıdır.