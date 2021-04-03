Diyarbakır'ın tarihi surlarındaki diriliş tüm hızıyla sürüyor

UNESCO Dünya Kültür Mirası listesinde yer alan Diyarbakır Surlarında bulunan Mardin Kapı da devam eden restorasyon çalışmaları kapsamında yenilendi.

Aslına uygun olarak yenilenen ve surlardaki yerine monte edilen kapıyı yerinde inceleyen Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu yetkililere çalışmalarından dolayı teşekkür ederken şehrin tarihine, kültürüne ve değerlerine sahip çıkmaya devam edeceklerini söyledi. Karaloğlu, 5 km uzunluğundaki surların dışarıya açılan 4 ana kapısından birisi olan Mardin Kapısında gerçekleştirdiği incelemelerin ardından Keçi Burcunun etrafında sürdürülen peyzaj çalışmalarını da inceleyerek yetkililerden devam eden çalışmalar hakkında bilgi aldı.