Dünyada ilklere imza atan Müslüman kadınlar zirvede buluşuyor

BAŞARI HİKAYELERİNİ PAYLAŞACAKLAR

Kanada'nın ilk başörtülü TV sunucusu Ginella Massa, İran'ın ilk kadın triatlon atleti Şirin Gerami, İngiltere Müslüman Konseyi'nin ilk kadın lideri Zara Mumammed, ABD'de başörtüsüyle basketbol oynayan Belkıs Abdülkadir ve yine ABD'de başörtüsüyle yarışmalara katılan ilk halterci Gülsüm Abdullah da zirvede konuşmacı olarak yer alacak. Arakanlı Müslüman kadın ve çocuklara eğitim imkanı sağlamak için mücadele eden Rima Sultani Rimu, İslamofobi ve insan hakları konularını projelerinde ele alan ABD'li film yapımcısı Samah Safi Bayazid, kadın sünnetinin kaldırılması için çalışan Ubah Ali, San Francisco'da yaşayan ve İslamofobi'ye maruz kalmış Müslümanlara hukuki destek veren, aynı zamanda ABD'de önyargılarla boğuşan Müslüman gençlerin iş bulmasına aracılık eden aktivist avukat Zahra Billoo, film yapımcısı Ala Hamdan, Instagram'ın en çok kazanan Müslüman influencerlarından Ihssane Benalluch de zirvede başarı hikayelerini gençlerle paylaşacak.

TAHA AYHAN: 15 MİLYON GENCE ULAŞTIK

ICYF Başkanı Taha Ayhan zirveyle ilgili şunları söyledi: ''ICYF, Türkiye'nin girişimleriyle 2004'te kuruldu. 56 üye ülkedeki yaklaşık 600 milyon gencin çıkarları doğrultusunda ekonomik kalkınma, eğitim, İslam kültür ve mirası hakkında gençleri bilinçlendirmek, medeniyetler arasında diyalog kurmak için çalışmalar yürütüyor. Dünyadaki Müslüman gençlerin çatı kurumu olan ICYF, pandemi döneminde yaptığı online çalışmalarla yaklaşık 15 milyon gence ulaşmayı başardı. Girişimciler, yatırımcılar, genç iş adamları, kanaat önderleri ve sanatçılar gibi toplumsal önderleri gençlerle buluşturdu. Bu zirvede de spordan sanata siyasetten bilime dünyanın dört bir yanında her alanda ilklere imza atmış kadınları gençlerle buluşturacağız. Zirvenin ilk günü gençlerin refahını etkileyen zorluklara yönelik çözümler konusunda diyalog için küresel bir platform sağlayacak ECOSOC Gençlik Forumu'nun içerisinde gerçekleşecek ve etkinliğin önemli bir parçası olacak.''