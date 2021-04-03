Elma kasalarında 80 kilo eroin ele geçirildi

Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçunu önlemeye yönelik yapılan çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.



Çalışmalar kapsamında, 3 Nisan 2021 günü Yüksekova ilçesi Numune Polis Kontrol Noktasında durumundan şüphelenilerek durdurulan kamyonette arama yapıldı. Yapılan aramada elma kasalarının altına gizlenmiş vaziyette 80 kilo 100 gram eroin maddesi ele geçirildi.

Olay ile ilgili 1 şahıs yakalanarak gözaltına alınırken, soruşturmanın devam ettiği belirtildi.