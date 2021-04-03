Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Elma kasalarında 80 kilo eroin ele geçirildi
Giriş Tarihi: 3.4.2021 17:15

Elma kasalarında 80 kilo eroin ele geçirildi

MERAL YILDIZ MERAL YILDIZ
Elma kasalarında 80 kilo eroin ele geçirildi

'nin Yüksekova ilçesinde polis ekipleri tarafından bir kamyonette yapılan aramada elma kasalarının altına gizlenmiş halde 80 kilo 100 gram eroin ele geçirildi.

Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçunu önlemeye yönelik yapılan çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

Çalışmalar kapsamında, 3 Nisan 2021 günü Yüksekova ilçesi Numune Polis Kontrol Noktasında durumundan şüphelenilerek durdurulan kamyonette arama yapıldı. Yapılan aramada elma kasalarının altına gizlenmiş vaziyette 80 kilo 100 gram eroin maddesi ele geçirildi.

Olay ile ilgili 1 şahıs yakalanarak gözaltına alınırken, soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Elma kasalarında 80 kilo eroin ele geçirildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA