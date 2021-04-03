Flütten 14 kişiye virüs bulaştı

Samsun'da Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Asuman Birinci, "Bir ilimizde 5 çocuk ayın flütü kullanmış. Sonrasında çocuklar evlerine gidip aileleriyle temasta bulunuyor. Aileleriyle birlikte 14 kişide koronavirüs testi pozitif çıkıyor. Koronavirüs, özellikle bu dönemde çocuklar üzerinden hızlı yayılıyor. Çocuklarımızı kontrol altında tutmak ve onların gittiği yerlere dikkat etmek gerekiyor. İnsanlar kendilerini koruyor fakat torunlarıyla ve çocukları ile görüşmeye devam ediyorlar. Aynı evde yaşayan bir dede ile anneanne koronavirüs nedeniyle hastanede yatıyor. Hiç sokağa çıkmadıklarını söylediler. Bir kere torunlarının geldiğini ve kucaklarında severken hapşırdığını söylediler" dedi.