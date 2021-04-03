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Giriş Tarihi: 3.4.2021 16:06

’da camiler Ramazan ayına hazır

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Gaziosmanpaşa’da camiler Ramazan ayına hazır

Yaklaşan Ramazan ayı öncesi ’da tüm camilerde temizlik çalışmaları hız kazandı. İlçedeki 76 cami ve 11 mescit detaylı olarak temizlenip, dezenfekte edilerek Pazartesi akşamı kılınacak olan ilk teravihe hazır hale getiriliyor.

On bir ayın sultanı Ramazan ayı öncesinde Gaziosmanpaşa genelinde bulunan 76 camii ve 11 mescitte geniş kapsamlı temizlik çalışması başladı. Gaziosmanpaşa Belediyesi Temizlik Ekipleri, periyodik olarak ilçedeki tüm camilerde temizleme aracı ile halı yıkama çalışması yaparken, cami avlusu, şadırvan ve tuvaletlerde de yıkama ve dezenfekte işlemi gerçekleştiriliyor. Pandemi nedeniyle detaylı olarak dezenfekte edilen camilerde gül suyu da kullanılarak, vatandaşların temiz ve ferah bir ortamda ibadet etmeleri amaçlanıyor.

'HER TÜRLÜ ÖNLEMİ ALIYORUZ'

Camilerin dezenfekte işlemi hakkında bilgi veren Gaziosmanpaşa Belediyesi Temizlik Ekibi Şefi Serkan Yılmaz, "İlçemiz genelinde 76 adet cami ve 11 adet mescit bulunmakta ve temizlik ve dezenfekte işlemleri yapılmaktadır. Yaklaşan Ramazan ayı münasebetiyle bu işlemlerimizi daha fazla sıkılaştırarak, vatandaşlarımızın ibadetlerini sağlıklı ve hijyenik ortamlarda yerine getirebilmeleri için her türlü önlemi alıyoruz. Camilerde dezenfekte işlemlerini yaptıktan sonra gülsuyu sıkılmak sureti ile camilerimizin hoş ve güzel bir koku olması sağlanıyor. İçinde bulunduğumuz pandemi dönemi nedeniyle görevliler tarafından cemaate gerekli uyarılar yapılarak, sosyal mesafe kurallarına uyulması da sağlanıyor" dedi.

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Gaziosmanpaşa’da camiler Ramazan ayına hazır
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