Göbeklitepe fotoğraf yarışmasında ödüller sahiplerini buldu

Haliliye Belediyesi tarafından Göbeklitepe'nin tanıtımına katkı sağlamak, farkındalık oluşturmak ve fotoğraf sanatçılarının Göbeklitepe'yi fotoğraflamaları amacıyla düzenlenen Göbeklitepe Fotoğraf Yarışmasının ödül töreni, Geleneksek El Sanatları Merkezinde Başkan Mehmet Canpolat ve eşi Fethiye Canpolat ile Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Haliliye Kaymakamı Metin Esen, AK Parti Haliliye İlçe Başkanı İbrahim Eyyüpoğlu, belediye meclis üyeleri, fotoğraf sanatçıları ve davetlilerin katılımıyla gerçekleştirildi.



Davetliler, sergilenen fotoğrafları incelemesiyle başlayan ödül töreninin açılış konuşmasını gerçekleştiren Başkan Mehmet Canpolat, Göbeklitepe'nin önemine vurgu yaptı. Haliliye Belediyesi olarak da, Göbeklitepe'nin tanıtımına her alanda katkı sağladıklarının altını çizen Başkan Canpolat, açıklamasında şunları kaydetti:



"Bu yarışma fikrini arkadaşlarla hep birlikte konuşurken sadece Şanlıurfa değil ulusal çapta olmalı dedik. Ulusal çapta çıkmış olduğumuz bu yarışmada 162 fotoğraf sanatçısı, hem Şanlıurfa hem de şehir dışında katıldı. Ulusal bazda teknik ve bilim yönden yüksek bir heyetin ve komisyonun değerlendirmesi sonucu bugün buradayız. Ödül törenini pandemi dolayısıyla bir süre erteledik. Fakat bugün açık havada ve turizm sezonunun başladığı bu günlerde ödül törenini gerçekleştirdik. Şanlıurfa sadece Göbeklitepe'den ibaret değil. Şanlıurfa aynı zamanda peygamberler ve evliyalar diyarı. Ama tüm dünyanın ilgi odağı olan Göbeklitepe'yi de zinde tutmak adına seçim öncesi söz verdiğimiz ve içerisinde minya Göbeklite'nin bulunduğu Göbeklitepe parkımızı inşa ettik. Türkiye'nin en modern parklarımızdan birini genel başkan yardımcımızın katılımı açtık. Turizme katkı olmak adına atıl durumda olan bir binamızı otele dönüştürdük. Çok kısa bir süre içerisinde otelimizi vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Bizler şehrimizdeki esnaf kardeşlerimizin gelişim ve dönüşümlerini tamamlamak adına ilimizdeki restoran ve kafelere beyaz bayrak uygulamasına başladık. Modern, hijyenik ve norm seviyesinin yüksek olduğu beyaz bayrak uygulamamız devam ediyor. Bunun yanında kuaförlere yönelik altın makas, kasaplara altın bıçak, ocak başlarına altın şiş ve fırınlara ise altın kürek uygulaması yapacağız. Böylelikle esnaf kardeşlerimizin yanlarında olacağız. Tüm Türkiye'de isim yapmış vefat eden Hüseyin Büyükkırcalı adına bir özel ödül ile yarışmamızı tamamlamış bulunmaktayız."

AK Parti Haliliye İlçe Başkanı İbrahim Eyyüpoğlu ise sosyal belediyeciliğin bir örneği olduğunun altını çizerek, "AK Parti belediyeciliği tamimiyle hizmete yönelik olarak çalışmaktadır. Haliliye'de ise başkanımız sosyal belediyeciliği en güzel yaşatan isimlerin arasında. Bu hususta belediye başkanımıza özellikle teşekkür ediyorum. Bu yarışmada derece alan arkadaşları kutluyorum. Bunun yanında ise sponsorluğundan dolayı Doğuş Medya Grubuna teşekkür ediyorum" diye konuştu.





Kaymakam Metin Esen'de, Göbeklitepe'nin büyük bir miras olduğunu kaydederek, "Göbeklitepe keşfinden hemen sonra hızlı şekilde dünya turizmine açılmıştır. Bundan sonrada bize düşen tanıtım faaliyetleri başlatmak ve buna destek olmaktır. Bu güzel tanıtım faaliyetlerine de bir örnekte Haliliye Belediyemizin yaptığı bu fotoğraf yarışmasıdır. Ulusal düzeyde yapılan bu yarışmaya katılımcılar ilgi göstermişler. Çok değerli eserler ortaya çıkmıştır" ifadelerini kullandı.



Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, yarışmada emeği geçenlere teşekkür ederek, "Bu fotoğraf sergisini gezdik. Tüm eserleri tek tek inceledik. Bu yarışmaya katılan tüm yarışmacı arkadaşları tebrik ediyorum. Birbirinden çok farklı fotoğraflar. Ancak muhakkak ki birinci ikinci ve üçüncü seçilecek. Ama hepsi çok değerli ve ödüle layıklar. Çok farklı fotoğraflar çekilmiş ve beğeniye sunulmuş. Öte taraftan Göbeklitepe'ye yapılan bu hizmetten dolayı başkanımızı tebrik ediyoruz" dedi.Konuşmaların ardından dereceye girenlere, ödülleri takdim edildi.

31 Ocak 2021 tarihinde son başvurunun yapıldığı yarışmaya; 162 fotoğraf sanatçısı toplam 558 fotoğrafla katıldı. Seçici kurulun incelemeleri sonunda; Ahmet Aslan birinci, Eşber Ayaydın ikinci ve Şeyhmus Çakırtaş ise yarışmanın üçüncüsü oldu. Ebrar Abacıoğlu, Ramazan Kaya, Hamdullah Ulakçı, Halil Fidan ve Abdullah Rezak Elçi'nin fotoğrafları ise mansiyon ödülü, 50 fotoğraf ise sergileme ödülünü kazandı.

Yarışma için belirlenen özel ödül kategorisinde; Haliliye Belediyesi Özel Ödülünü Ayşe Yonga, Hüseyin Büyükkırcalı Özel Ödülünü Müslüm Abacıoğlu ve Doğuş Yayın Grubu Özel Ödülünü Eşber Ayaydın kazandı. Yarışmada derece alan fotoğraflar için belirlenen ödüller ise şöyle: "Birincilik 5.000 TL, ikincilik 3.000 TL, üçüncülük 2.000 TL, mansiyon 1.000 TL, sergileme ise 250 TL ve özel ödüller ise 2.500 TL."