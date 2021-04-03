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Giriş Tarihi: 3.4.2021 20:09

ve Bozcaada feribot seferlerine fırtına engeli

AA
Gökçeada ve Bozcaada feribot seferlerine fırtına engeli

ve Bozcaada hatlarında yarın yapılması planlanan bazı feribot seferleri fırtına nedeniyle iptal edildi.

Kuzey Ege'de fırtına, deniz ulaşımını olumsuz etkiledi.

Çanakkale Boğazı ile Adalar Hattı'nda ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamaya göre, kuvvetli rüzgar nedeniyle Kabatepe-Gökçeada ve Geyikli-Bozcaada hattında yarın yapılması planlanan bazı seferler gerçekleştirilemeyecek.

Buna göre, yarın hareket saati Geyikli-Bozcaada hattında Bozcaada'dan saat 08.00, Geyikli'den saat 09.00, Kabatepe-Gökçeada hattında ise Kabatepe'den saat 10.00, Gökçeada'dan ise saat 08.00 olan seferler iptal edildi.

Diğer seferlerde şu an için aksama bulunmuyor.

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Gökçeada ve Bozcaada feribot seferlerine fırtına engeli
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