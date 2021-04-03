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Giriş Tarihi: 3.4.2021 21:46

İki grup arasındaki kavgada 10 yaşındaki çocuk yaralandı

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
İki grup arasındaki kavgada 10 yaşındaki çocuk yaralandı

’ın ilçesinde, iki grup arasında yaşanan silahlı kavganın arasında kalan 10 yaşındaki Yusuf Aslan yaralandı.

Merkez Bağlar ilçesindeki Girne caddesinde iki grup arasında önce sözlü tartışma çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan sözlü tartışma bir anda kavgaya dönüşünce, iki grup birbirine silahlarla ateş açtı.

Bu sırada olay yerine yakın bir mesafede bulunan 10 yaşındaki Yusuf Aslan, kavganın ortasında kaldı. İki grup arasındaki karşılıklı silahlı çatışmada vücuduna isabet eden kurşunla yaralanan Yusuf Aslan, çevredeki esnafın haber vermesi üzeri bölgeye sevk edilen 112 Acil ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polisin bölgeye gelmesi üzerine kavga eden gruplar, ara sokaklara kaçtı. Polis, kaçan şahısları yakalamak için operasyon başlatırken, bölgedeki güvenlik kameraları incelemeye alındı. Cumhuriyet Savcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

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İki grup arasındaki kavgada 10 yaşındaki çocuk yaralandı
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