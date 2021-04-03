İstanbul Havalimanı otizm farkındalığı için mavi oldu

Otizme dikkat çekmek ve bu konuda farkındalığı artırmak amacıyla tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'nin dört bir yanında da tarihi ve simge yapılar mavi renkle ışıklandırıldı. Londra'daki Heathrow, İrlanda'daki Donegal ve Toronto'daki Pearson gibi diğer büyük uluslararası havalimanlarıyla birlikte İstanbul Havalimanı Hava Trafik Kontrol Kulesi de otizm farkındalığı ve anlayışını artırmak için maviye büründü. İstanbul Havalimanı'nın işletmecisi İGA'nın yaptığı açıklamada, "Bugün kalbimiz ve kulemiz mavi. Farkınızdayız. Türkiye'nin erişilebilir havalimanı olarak 365 gün yanınızdayız. #OtizmeMaviIşıkYak diyelim ve farkındalığımızı birlikte gösterelim"denildi."Dünya Otizm Farkındalık Ayı" boyunca İstanbul Havalimanı ayrıca otizm gibi görünmez engeli olan yolcularını, personelin hassasiyetini arttırmaya yönelik ücretsiz olarak "Sunflower Yaka Kartı' almaya davet ediyor.