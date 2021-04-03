Jandarma’dan dev sahte parfüm operasyonu

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, yurt dışından getirilen parfüm şişelerini takip etti ve dünyaca ünlü parfüm markalarının birebir sahtesini üreten ve ürettikleri bu sahte parfümleri orijinalmiş gibi göstermek için sahte bandrol ve stok numarası vererek ülke genelinde en çok alışveriş yapılan internet uygulamalarında açtıkları sanal mağazalar üzerinden pazarlayan M.K. ve C.G.B. isimli şahısların İstanbul Fatih ilçesindeki depolarına baskın düzenledi.





Şüphelilere ait depoda Jandarma ekiplerince yapılan aramalarda, dünyaca ünlü çeşitli markalara ait orijinal şişe ve kutuların birebir aynısı ile ambalajlanarak sahte bandrolleri basılmış, barkodları sorgulandığında ise lisanslı ürün olduğu görülen yüzlerce koli içerisinde toplam 20 Bin şişe sahte parfüm ele geçirildi. Jandarma ekiplerince gözaltına alınan M.K. ve C.G.B. isimli şüphelilerin sorgulamalarının devam ettiği öğrenildi.

ŞİŞELER YURTDIŞINDAN GETİRİLİYORDU

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yurt dışından getirilen orijinal parfüm şişelerinin merdiven altı tabir edilen yerlerde üretimi yapılan parfüm ile doldurulup ambalajlandıktan sonra ülke genelinde en çok alış veriş yapılan internet sitelerinde açtıkları sanal mağazalar üzerinden ve seyyar satıcı tabir edilen şahıslar tarafından dünyaca ünlü markalara ait sahte parfümlerin pazarlandığı bilgisi alındı.

JANDARMA EKİPLERİ PARFÜM ŞİŞELERİNİN İZİNİ SÜRDÜ

Yurtdışından yasal yollardan ülkemize sokulan parfüm şişelerinin izini süren Jandarma ekipleri, yapılan istihbarı çalışmalar ve fiziki takip neticesinde M.K. ve C.G.B. isimli şahısların sahte parfümleri imal edip depolandığı İstanbul Fatih'teki adresi belirledi. Adresi takibe alan ekipler belirlenen adrese çok sayıda şahsın girip çıktığını tespit etti. Jandarma ekipleri şüphelilerin haksız kazanç elde etmesinin önüne geçmek ve suç unsurlarını ele geçirmek maksadıyla adli makamlardan alınan arama kararına istinaden operasyon için düğmeye bastı.

BİREBİR SAHTE PARFÜM ÜRETMİŞLER

Şüphelilerce kullanıldığı belirlenen Fatih'teki depoda Jandarma ekiplerince yapılan aramalarda dünyaca ünlü çeşitli markalara ait orijinal şişe ve kutuların birebir aynısı ile ambalajlanarak sahte bandrolleri basılmış, barkodları sorgulandığında ise lisanslı ürün olduğu görülen yüzlerce kutu içerisinde toplam 20 Bin şişe sahte parfüm ele geçirilirken M.K. ve C.G.B. isimli şahıslar gözaltına alındı.

İNTERNET ÜZERİNDEN VE SEYYAR SATICILAR VASITASIYLA PAZARLIYORLARDI

M.K. ve C.G.B. isimli şüpheliler Jandarmadaki sorgulamalarında yurt dışından getirdikleri orijinal parfüm şişelerini kendi imal ettikleri parfümler ile doldurduktan sonra orijinal ambalajlarıyla paketledikten sonra internet üzerinden ve seyyar satıcı tabir edilen şahıslar vasıtasıyla yüzdelik kazanç yöntemiyle piyasaya sürdüklerini itiraf etti. M.K. ve C.G.B. isimli şüphelilerin sorgulamalarının devam ettiği öğrenildi.

JANDARMA UYARIYOR



Parfümlerin içerisinde renk ve koku için birçok kimyasal vardır. Merdiven altı üretimin nasıl yapıldığı, ürünlere nelerin karıştırıldığı belli olmadığından; bu ürünler cilde uygulandığında, cilt kanserine varan büyük tahrişlere sebebiyet verebilir, koklandığında ise zehirlenmelere varan tehlikeler yaratabilir. Bu nedenle ürün alınırken TÜBİTAK tarafından cep telefonlarına ücretsiz olarak indirilen Ürün Takip Sistemi (ÜTS) uygulamasıyla ürünlerin orijinalliğinin mutlaka kontrol edilmesi ve menşei belli olmayan ürünlerin kesinlikle alınmaması gerekmektedir.