Jandarmadan kaçak kazı operasyonu: 2 gözaltı

İzmir İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Aliağa ilçesinde kaçak kazı yapıldığı bilgisine ulaşınca harekete geçti.

Yüksekköy Mahallesi Yavruüstü mevkisinde dağlık bir alanda kaçak kazı yapılan bölgeye ulaşan ekipler yerin yaklaşık 2 metre altında bulunan tarihi eserleri çıkarmaya çalışan K.A. ve M.T. isimli 2 kişiyi yakaladı. Jandarma ekiplerinin bildirmesi üzerine İzmir Arkeoloji Müzesi uzmanları, tarihi eserlerin bulunduğu bölgede çalışma yaptı. İnceleme sonunda, dünyada eşine az rastlandığı belirtilen bin 500 yıllık mozaik ve Roma dönemine ait olduğu belirtilen mozaik kalıntısı tespit edilerek, bölge koruma altına alındı. Ekipler tarafından kaçak kazı yaparken yakalanan 2 şüpheli hakkında 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'nun 74'üncü maddesi gereğince adli işlem başlatıldı.