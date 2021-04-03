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Giriş Tarihi: 3.4.2021 12:54

Kaçak kazı yapanlara jandarmadan suçüstü

Metin HARIKÇI Metin HARIKÇI
Kaçak kazı yapanlara jandarmadan suçüstü

’ın Besni ilçesine bağlı Atmalı köyünde kaçak kazı yapan dört kişi Jandarma tarafından suçüstü yakalandı.

Adıyaman Valiliği, Besni ilçesinde kaçak kazı 4 kişiye yönelik operasyon düzenlendiğini açıkladı.

Valilik açıklamasında; "Adıyaman İl Jandarma Komutanlığınca bir haberin değerlendirilmesi ile yapılan titiz çalışma sonucunda 02 Nisan 2021 günü Adıyaman Besni Atmalı köyünde izinsiz kazı yapan A.O, E.T, A.K. ve C.T. kazı yaptıkları alanda suç üstü yakalanmış, kazı alanında yapılan aramada, 1 adet jenaratör, bir adet Hilti, 2 adet Hilti ucu, bir pense, bir adet teneke, bir adet Kova, bir adet çift demir çubuk, 3 adet kürek, 2 adet kazma, bir adet Keser, bir adet manivela ele geçirilmiştir. Şüpheliler ile ilgili adli işlemler yetkili makamlar kontrolünde devam etmektedir." denildi.

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Kaçak kazı yapanlara jandarmadan suçüstü
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