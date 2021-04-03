Son dakika: İzmir'de koca dehşeti! Karısını bornoz kuşağıyla öldürmüş...

Son dakika haberleri... İzmir'in Çiğli ilçesinde, 30 Mart'ta meydana gelen olayda biri 2, diğeri 12 yaşında iki çocuk annesi 32 yaşındaki Ceyda Önal olay günü annesinin evine gitti. Eşinin çağırması üzerine çocuklarını annesine bırakarak kendi evlerine yalnız gitti. Kızı Ceyda Önal'dan haber alamayan babası olay günü saat 20.00 sıralarında adrese geldi. Kapıyı çalan baba damadının, 'Kapıdan git' diye cevap verdiğini duydu. Ancak kapıyı açan olmadı. Bu durum üzerine daha çok endişelenen Ceyda Önal'ın babası durumu apartman yönetimine bildirdi. Apartman yönetimi ellerinde yedek anahtar olmadığını söyleyerek olay yerine çilingir çağırdı.

ÇİLİNGİRE BIÇAKLA SALDIRDI

Çilingirin kapıyı açtığını gören Serkan Önal şahısa bıçakla saldırdı. Bıçağı gören çilingir bağırarak 8. kattan hızla aşağı koşturarak indi. Serkan Önal daha sonra kapıyı kapatarak tekrardan içeri geçti. Bunun üzerine apartman yönetimi olay yerine polis çağırdı. Olay yerine gelen polis kapıyı tekrardan açtırıp içeri giri. Ceyda Önal boynundaki bornoz ipiyle yatak odasında hareketsiz halde yatarken bulunurken, Serkan Önal ise elinde bıçakla oturma odasında kanepede otururken bulundu.