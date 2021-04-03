Kaymakam Yılmaz Kurt arabasında ölü bulunmuştu! son mesajı ortaya çıktı!





YILMAZ KURT KİMDİR?



Trabzon'un Çaykara ilçesinde doğan ve 2001 yılında Tokat'ın Almus ve Niksar ilçelerinde kaymakam vekilliği yaparak göreve başlayan Yılmaz Kurt, İngiltere'de bir yıl yabancı dil eğitimi aldı. 2005 yılında Ordu'nun Çatalpınar ilçesine kaymakamı olarak atandı. Daha sonra, Erzincan'ın Kemaliye ve Rize'nin Hemşin ilçesinde kaymakamlık, Hakkari'de vali yardımcılığı, Erzurum'un Tortum ilçesinde kaymakamlık ve Artvin'de vali yardımcılığı görevlerinde bulundu. 2018 yılında Giresun'un Eynesil ilçesi kaymakamlığından Aydın'ın Kuyucak ilçesine kaymakam olarak atandı.

Kuyucak Kaymakamı sahilde ölü bulundu

Kuyucak Kaymakamı Yılmaz Kurt ölü olarak bulundu