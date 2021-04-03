"Kendi kendimi vurdum"

Cinayet masası ekiplerini alarma geçiren olay, Kepez ilçesi Kütükçü Mahallesi 2975 sokak no 55'de meydana geldi. Omzundan ve sırtından silahla yaralanan Salih Ç. 112 Acil Çağrı Merkezinden ambulans istedi. Gelişmelerin ardından adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Salih Ç.'nin evde yaralı halde eşi başında beklerken buldu.

DURUMU CİDDİ

Yapılan ilk müdahalenin ardından Salih Ç. Ambulans ile en yakındaki özel bir hastaneye kaldırıldı. Polis ekiplerine kendi kendini vurduğunu söyledi. Hastanede tedavi altına alınan Salih Ç.'nin hayati tehlikesini bulunduğu kaydedildi. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis olayın nasıl medya geldiğini araştırıyor. Öte yandan çocuk babası Salih Ç.'nin eşi ile boşanma aşamasında olduğu iddia edildi.