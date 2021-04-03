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Haberler Yaşam Haberleri Kırmızı kategorideki Antalya'da pes dedirten görüntü! Mehteranlı gelin alma
Giriş Tarihi: 3.4.2021 18:14 Son Güncelleme: 3.4.2021 18:28

Kırmızı kategorideki 'da pes dedirten görüntü! Mehteranlı alma

Kırmızı kategorideki Antalya'da pes dedirten görüntü! Mehteranlı gelin alma

Sağlık Bakanlığı'nın risk haritasında kırmızı (Çok yüksek riskli) kategoride bulunan 'da pes dedirten bir olay yaşandı. Bir adayı sokak kısıtlaması olmasına rağmen mehteran eşliğinde almaya gitti. O anlar çevredekilerin kamerasına yansırken, onlarca araçlık konvoy da dikkatlerden kaçmadı.

Ülkemizde son günlerde artan koronavirüs vakaları yetkilileri ve vatandaşları tedirgin ederken, birçok ilde hafta sonu sokağa çıkma yasağı geri geldi. Özellikle kırmızı (Çok yüksek riskli) kategoride bulunan illerde sıkı tedbirler uygulanırken, Antalya'da çekilen görüntüler pes dedirtti.

MEHTERAN TAKIMI İLE GELİN ALMAYA GİTTİLER

İki günlük kısıtlamanın olduğu iller arasında yer alan Antalya'da mehteranlı 'gelin alma merasimi' görenleri şaşkına çevirdi. Kepez ilçesinin Çankaya Mahallesi'ne lüks araçların da olduğu konvoy ile gelen damat adayı ve arkadaşları, koronavirüsü ve kısıtlamaları aldırış etmedi. Damat, gelinin olduğu siteye 'Mehteran takımı' ile girdi.

Kırmızı kategorideki Antalya'da pes dedirten görüntü! Mehteranlı gelin alma | Video

GÖRÜNTÜLER TEPKİ ÇEKTİ

Sosyal mesafenin, kısıtlamaların hiçe sayıldığı, katılımcılardan bazılarının ise maske dahi takmadığı mehteranlı gelin alma merasimi, sitede oturan çevre sakinlerinin cep telefonları ile görüntülendi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler tepki çekti.

POLİS KONVOYU DAĞITTI

Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine mahalleye gelen polis, konvoya müdahale ederek dağıttı. Polisin kısıtlamayı ihlal edenlerden 5 kişiye cezai işlem uyguladığı öğrenildi.

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Kırmızı kategorideki Antalya'da pes dedirten görüntü! Mehteranlı gelin alma
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