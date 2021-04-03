Kırmızı kategorideki Antalya'da pes dedirten görüntü! Mehteranlı gelin alma

MEHTERAN TAKIMI İLE GELİN ALMAYA GİTTİLER

İki günlük kısıtlamanın olduğu iller arasında yer alan Antalya'da mehteranlı 'gelin alma merasimi' görenleri şaşkına çevirdi. Kepez ilçesinin Çankaya Mahallesi'ne lüks araçların da olduğu konvoy ile gelen damat adayı ve arkadaşları, koronavirüsü ve kısıtlamaları aldırış etmedi. Damat, gelinin olduğu siteye 'Mehteran takımı' ile girdi.

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GÖRÜNTÜLER TEPKİ ÇEKTİ

Sosyal mesafenin, kısıtlamaların hiçe sayıldığı, katılımcılardan bazılarının ise maske dahi takmadığı mehteranlı gelin alma merasimi, sitede oturan çevre sakinlerinin cep telefonları ile görüntülendi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler tepki çekti.