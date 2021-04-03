Ülkemizde son günlerde artan koronavirüs vakaları yetkilileri ve vatandaşları tedirgin ederken, birçok ilde hafta sonu sokağa çıkma yasağı geri geldi. Özellikle kırmızı (Çok yüksek riskli) kategoride bulunan illerde sıkı tedbirler uygulanırken, Antalya'da çekilen görüntüler pes dedirtti.
MEHTERAN TAKIMI İLE GELİN ALMAYA GİTTİLER
İki günlük kısıtlamanın olduğu iller arasında yer alan Antalya'da mehteranlı 'gelin alma merasimi' görenleri şaşkına çevirdi. Kepez ilçesinin Çankaya Mahallesi'ne lüks araçların da olduğu konvoy ile gelen damat adayı ve arkadaşları, koronavirüsü ve kısıtlamaları aldırış etmedi. Damat, gelinin olduğu siteye 'Mehteran takımı' ile girdi.
Kırmızı kategorideki Antalya'da pes dedirten görüntü! Mehteranlı gelin alma | Video
GÖRÜNTÜLER TEPKİ ÇEKTİ
Sosyal mesafenin, kısıtlamaların hiçe sayıldığı, katılımcılardan bazılarının ise maske dahi takmadığı mehteranlı gelin alma merasimi, sitede oturan çevre sakinlerinin cep telefonları ile görüntülendi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler tepki çekti.
POLİS KONVOYU DAĞITTI
Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine mahalleye gelen polis, konvoya müdahale ederek dağıttı. Polisin kısıtlamayı ihlal edenlerden 5 kişiye cezai işlem uyguladığı öğrenildi.