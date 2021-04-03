Kocaeli’ne 1 ay sonra yeniden yasak geldi

Kontrollü normalleşmeye turuncu renkte yüksek riskli olarak Kocaeli, artan vaka sayıları ile birlikte çok yüksek riskli iller arasına girdi.

Yaşanan artış ile birlikte sadece Pazar günleri sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan Kocaeli'nde, 1 ay sonra yeniden Cumartesi günleri de sokağa çıkma kısıtlaması başladı.29 Mart'ta yapılan kabine toplantısı ardından, çok yüksek riskli 58 ile birlikte Cumartesi günüde sokağa çıkma kısıtlamasının başladığı Kocaeli'nde cadde ve sokaklar boş kaldı.Öte yandan Emniyet ve Jandarma ekipleri tedbirlere uyulması için belirli noktalarda denetleme yaparken, gezerekte denetimlerde bulunuyor.