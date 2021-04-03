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Giriş Tarihi: 3.4.2021 14:28

’ne 1 ay sonra yeniden yasak geldi

ABBAS ÇAKAR
Kocaeli’ne 1 ay sonra yeniden yasak geldi

Kontrollü normalleşmeye turuncu renkte yüksek riskli olarak , artan vaka sayıları ile birlikte çok yüksek riskli iller arasına girdi. Yaşanan artış ile birlikte sadece Pazar günleri sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan Kocaeli’nde,  1 ay sonra yeniden Cumartesi günüde sokağa çıkma kısıtlaması başladı.

Kontrollü normalleşmeye turuncu renkte yüksek riskli olarak Kocaeli, artan vaka sayıları ile birlikte çok yüksek riskli iller arasına girdi.

Yaşanan artış ile birlikte sadece Pazar günleri sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan Kocaeli'nde, 1 ay sonra yeniden Cumartesi günleri de sokağa çıkma kısıtlaması başladı.29 Mart'ta yapılan kabine toplantısı ardından, çok yüksek riskli 58 ile birlikte Cumartesi günüde sokağa çıkma kısıtlamasının başladığı Kocaeli'nde cadde ve sokaklar boş kaldı.Öte yandan Emniyet ve Jandarma ekipleri tedbirlere uyulması için belirli noktalarda denetleme yaparken, gezerekte denetimlerde bulunuyor.

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Kocaeli’ne 1 ay sonra yeniden yasak geldi
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