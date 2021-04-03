Sağlık Bakanlığının açıkladığı risk haritasında 'Çok yüksek riskli' iller arasında kırmızı kategoride bulunan Konya'da 3 kafede yakalanan toplam 167 kişiye idari para cezası uygulandı. Nargile içerken yakalanan bir kişi, yüzlerini kapatan diğer müşterilere, "Alt tarafı nargile içiyoruz, bu basına yansıyacak bir şey değil, niye yüzünüzü kapatıyorsunuz" diyerek tepki gösterdi.

Konya'da üç kafede yakalanan 167 kişiye para cezası verildi

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamasının başladığı saatlerde, Selçuklu ve Meram ilçelerinde üç kafenin faaliyetlerine devam ettiği yönünde ihbar aldı. İhbar üzerine harekete geçen polis, Meram ilçesi Havzan Mahallesi'ndeki bir kafenin çevresinde yaptığı fiziki takipte içeriye müşteri alındığını tespit etti. İş yeri görevlilerin kapıyı kilitlemesi üzerine çilingirle içeri giren polis içerideki 9 kişi ile gizli bölmede bulunan 30 kişiye cezai işlem uyguladı. İş yeri sorumlusu Rüştü D. ve Hüseyin Ö. ile kapıyı kilitleyerek polise zorluk çıkaran kafe çalışanları Abdullah Ö. ve Kemal K. gözaltına alındı.

'ALT TARAFI NARGİLE İÇİYORUZ' TEPKİSİ

Ekipler açık olduğu belirlenen iki kafedeki 128 kişiye "sokağa çıkma kısıtlaması", "maske" ve "sosyal mesafe" kurallarına uymamaktan cezai işlem uyguladı. Kafede bulunan bir kişi, polisin cep telefonu ile kayıt alması üzerine, "Alt tarafı nargile içiyoruz, bu basına yansıyacak bir şey değil, niye yüzünüzü kapatıyorsunuz" diyerek içeride bulunanlara tepki gösterdi. İş yeri sorumluları Haşim İ. ve Erkan A. hakkında da "bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma" ve "mühür bozma" suçlarından adli işlem başlatıldı.