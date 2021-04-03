Korona aşısı orucu bozmaz

Diyanet İşleri Başkanlığı Alo Fetva Hattı aracılığıyla vatandaşlardan gelen, "Kovid-19 aşısı orucu bozar mı?" sorusuna, "Aşının orucu bozması için vücudu besleyici özelliğinin olması gerekiyor. Kovid-19 aşılarının ise vücudu besleyici, enerji verici özellikleri bulunmuyor. Bu vasfı taşıyan hiçbir aşı oruca engel değil. Dolayısıyla oruç tutan vatandaşlarımız gönül rahatlığıyla Kovid- 19 aşılarını olabilir. Dini açıdan herhangi bir sorun bulunmamakta" açıklaması yapıldı. Din İşleri Yüksek Kurulu'ndan yapılan açıklamada ise, "Aşıya karşı hassasiyeti bulunanlar vatandaşlar zaten aşı olamıyor. Ancak aşılamaya karşı herhangi bir alerjiniz yoksa ve oruç tutuyorsanız aşınızı olabilirsiniz. Bu konuda bir sıkıntı yok" denildi.