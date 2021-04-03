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Giriş Tarihi: 3.4.2021 14:58

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Kurban Bayramı tarihi: 2021 Kurban Bayramı ne zaman, hangi tarihte ve ayda kutlanacak?

İslam âleminin büyük bir heyecanla beklediği için geri sayım sürüyor. Bu yıl yaz dönemine denk gelen bayram tarihinde vatandaşlar kurban keserek ibadetlerini gerçekleştirecek. Diyanet İşleri Başkanlığı dini günler takviminde Kurban Bayramı tarihleri belli oldu. Peki, Kurban Bayramı ne zaman, hangi ayda kutlanacak? İşte 2021 Kurban Bayramı tarihleri…

Kurban Bayramı tarihi için heyecan dolu bekleyiş sürüyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın takvimi ile 2021 Kurban Bayramı tatili tarihleri açıklandı. Bu yıl yaz dönemine denk gelen bayram tarihinde vatandaşlar kurban keserek ibadetlerini gerçekleştirecek. Bu doğrultuda, Kurban Bayramı 2021 ne zaman kutlanacak ve tatili kaç gün olacak sorularının yanıtları şimdiden araştırılmaya başlandı.

KURBAN BAYRAMI 2021 NE ZAMAN KUTLANACAK?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından dini günler ve bayramlar takvimi yayınlanırken 2021 Kurban Bayramı tarihleri şu şekilde;

KURBAN BAYRAMI TARİHİ 2021

Kurban Bayramı'nın 1. günü bu yıl 20 Temmuz 2021 tarihine denk geliyor.

Kurban Bayramı'nın 4. günü ise 23 Temmuz 2021 tarihinde idrak edilecek.

KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?

Kurban Bayramı tatilinin kaç gün olacağı henüz belli değil

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Kurban Bayramı tarihi: 2021 Kurban Bayramı ne zaman, hangi tarihte ve ayda kutlanacak?
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