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Giriş Tarihi: 3.4.2021

Kaymakamı sahilde ölü bulundu

MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
Kuyucak Kaymakamı sahilde ölü bulundu
Aydın'ın Kuyucak ilçe Kaymakamı Yılmaz Kurt (45), Didim'de ölü bulundu. Cumhuriyet Savcılığı olayla ilgili soruşturma başlatırken, kaymakamın ateşli silah yaralanması sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi. İddiaya göre, Yılmaz Kurt, dün öğleden sonra kaymakamlıktan ayrıldı. Akşam evine dönmemesi üzerine yakınları durumu polise bildirdi. Her yerde aranan Kaymakam Yılmaz Kurt'un cansız bedeni Didim'deki Akbük sahilinde jandarma tarafından başından vurulmuş halde bulundu. Kurt'un cenazesinin yanında bir tabanca olduğu, kaymakamlıktan ayrılırken 'Herkes hakkını helal etsin' dediği öğrenildi.
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Kuyucak Kaymakamı sahilde ölü bulundu
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