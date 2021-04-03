Mahkeme tezgahı ortaya çıkardı! ‘Tecavüzcü’ diye linç edilen avukat masum çıktı





Savcılık, çelişkili beyanlarda bulunan kızın ablası Ç.P.'nin de tanık olarak ifadesine başvurup Avukat Ü.I.'ya kurulan tezgâhı ortaya çıkarttı. B.K.'nın tecavüze uğradığını iddia ettiği sırada pastanede oturup kendisini beklediğini söyleyen ablası Ç.P. ifadesinde "Yanıma geldiğinde 'Moralin neden bozuk' diye sordum. 'Ü.I. benden ayrıldı' dedi. Tecavüz olayını bana anlatmadı" dedi.