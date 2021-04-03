Makas attı ehliyeti ‘daimi iptal’ oldu

İstanbul Bayrampaşa Yeni Hal Yolu Otogar istikametinde, makas atarak trafiği tehlikeye düşüren aracın görüntüsü sosyal medya üzerinden yayıldı. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri 41 TG 113 plakalı araç sürücüsü Y. A. isimli şahsı sosyal medya çalışması sonucunda tespit ederek yakaladı. Yapılan kontrol neticesinde araç sürücüsü Y. A.'ya 2918 sayılı KTK nın 46/2-g (makas atmak) maddesinden 1339 lira34/B (Muayene Yaptırmamak-2. kez) maddesinden 652 lira, 56/1-a (Şerit izleme ve değiştirme kurallarına uymamak) maddesinden 144 lira, 56/1-C (Yakın Takip) maddesinden 144 lira, 30/1-B (görüşü engelleyecek ve rahatsız edecek şekilde duman ve gürültü çıkaran araçları kullanmak) maddesinden 314 TL olmak üzere, toplam 2 bin 593 lira Trafik İdari Para Cezası uygulandı. Ayrıca 41 TG 113 plakalı araç trafikten men edildi. Sürücü Y. A.'nın aday sürücü olduğu tespit edildi ve uygulanan cezalarla 75 puanı aşmış olduğundan dolayı sürücü belgesi daimi iptal edildi.