Menderes Belediye Başkanından uyarı: ''Çöp tesisi için Menderes’e uygun değildir''

Menderes'te kurulması öngörülen çöp tesisinin ilçedeki tarım arazilerine büyük darbe vuracağını belirten AK Parti Menderes İlçe Başkanı Süleyman Artcı, ''Türkiye'de kesme çiçekçiliğin yüzde 45'i, domatesin yüzde 40'ı Menderes'ten karşılanıyor. Örtü altı tarım arazisi ile hayvancılıksa önemli bir yer teşkil ediyor. Çöp tesisi için Menderes uygun değildir'' dedi.

ARTCI'DAN SOYER'E CEVAP

AK Parti Menderes İlçe Başkanı Süleyman Artcı, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in Menderes'e gelerek, ilçede yapmayı planladıkları çöp tesisi açıklamalarına cevap verdi. Çöp tesisinin ilçeye zarardan başka bir şey getirmeyeceğini yeniden hatırlatan Başkan Artcı, ''İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, ilçemizde muhtarlarla yaptığı toplantıda çöp tesisinin ne kadar faydalı olduğunu, koku ve kirlilik gibi olumsuz etkilerinin olmadığını, gidip tesisleri gezerek bunları görebileceklerini anlatmış. Şimdi bizler de Sayın Tunç Soyer'e şu soruları sormak istiyoruz; Çöp tesisi ile ilgili Çakaltepe Mahallemizde yapılan bilgilendirme toplantısında, orada yaşayan hemşehrilerimizin tepkilerini görmezden mi geliyorsunuz? Çöp turizmi yaparak bölgeyi daha tanınan bir yer haline getirme vaadinde bulunan Belediye Başkanınız Mustafa Kayalar 'a katılıyor musunuz? Belediye Başkanınız Mustafa Kayalar, Meclis toplantısında "Ben gidip Ankara'daki tesisleri gezip gözlem yaptım. Bize anlatılanlar ile gezdiğimiz tesis arasında ciddi farklar olduğuna kanaat getirdim. " sözlerini nasıl değerlendiriyorsunuz? Yine sizin Belediye Başkanınız Mustafa Kayalar, " Beni seçen halkımın istemediği bir tesisi buraya yaptırmam, karşısında dururum." sözlerini nasıl değerlendiriyorsunuz?'' diye sorular yönetti.

YER SEÇİMİ YANLIŞ...

Menderes'te yaşayan 102 bin vatandaşın geleceğini düşündüklerini belirten AK Parti Menderes İlçe Başkanı Süleyman Artcı, ''Menderesimizin yarınlarına sahip çıkamayan, üç maymunu oynayan, halkının savunduğu bir gerçeğin arkasında dahi duramayan bir Belediye Başkanı olabilir ama biz daha ölmedik. Her ne şart ve koşulda olursa olsun, bu çöp tesisini Menderesimize yaptırmayacağız. Daha ÇED raporu sonuçları açıklanmamışken, adeta oldu bittiye getirircesine yaptığınız ihaleden anlaşılacağı üzere, birilerini uyutmaya çalışıyorsunuz. Ama biz uyumuyoruz. Dimdik ayaktayız. Menderesli hemşehrilerimiz her şeyin farkında. Uyuyan biri varsa o da Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar'dır. Türkiye'de kemse çiçekçiliğin yüzde 45'i, domatesin yüzde 40'ı Menderes'ten karşılanıyor. Örtü altı tarım arazisi ile hayvancılıksa önemli bir yer teşkil ediyor. Çöp tesisi yapmak için seçtikleri yer tarım alanı ve İzmir'in içme suyunu Menderes karşılıyor. Turizm için de önemli. Tesis için Menderes'in lokasyon olarak belirlenmesi doğru değil.'' dedi.