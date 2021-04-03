Milli Park’ta vaşağı vahşice öldürdüler

Aladağlar Milli Parkı içerisinde doğal hayatta çok nadir görülen Vaşak, bölgede dağcılık ve doğa spocusu Serdal Televi tarafından tesadüfen bulundu. Serdal Televi yabani hayatta nesli yok olma tehlikesi ile koruma altında olan Vaşağı ağzı ve ayakları bağlı halde ölü olarak buldu.



Televi; yaptığı açıklamasında, " Yıllarca bu bölgede bulundum. Canlısını bir türlü görmek nasip olmadı. Kimbilir nasıl avladılar. Soyu tükenmekte ve av yasağı olan bir hayvan. Muhtemelen vurulmuş belki canlı iken ağzı ve ayakları bağlanmış, sürüklenmiş ve yırtıcılara yem olsun diye bırakılmış" dedi.

Durumu hemen yetkililere haber veren Serdal Televi, kendi sosyal medyasından da paylaştığı fotoğrafta tepkisini dile getirdi. Fotoğrafı paylaşınca hayvanseverler de bu vaheşte çok sert tepki gösterdi. Yetkililer soruşturma başlattı.