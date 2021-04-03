Miras kavgasında gelinini öldüren kayınpedere ev hapsi verildi

Aksaray'da kayınpeder Cemal Çınar miras kalan 2 hektarlık arazinin satılıp satılmaması konusunda aile fertleriyle tartıştı. Tartışma Çınar'ın torunları, kızı ve gelininin de dahil olmasıyla kavgaya dönüştü. Kavga esnasında Cemal Çınar'ın salladığı bıçak gelini Döndü Çınar'a isabet etti. Gelin Çınar, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili Cemal Çınar, oğulları Muammer ve Mustafa Çınar ile kızı Gülsever Evci, hastanedeki tedavilerinin ardından gözaltına alındı.

'GELİNİMİ BEN BIÇAKLAMADIM'

Cemal Çınar'ın emniyetteki ifadesinde gelinini kendisinin bıçaklamadığını söylediği öğrenildi. Oğlu Muammer Çınar ise babasını yalanlayarak bıçağının babasının elinden kendisinin aldığı ve yere attığını söylediği belirtildi.

Öte yandan yapılan otopside, öldürülen Döndü Çınar'ın 4 yerinden bıçaklandığı tespit edildi.

Baba, iki oğlu ve kızı emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkeme, Baba Cemal Çınar'a ev hapsi verilirken diğer şüphelilere yurt dışı yasağı ve adli kontrol şartı uygulandı.

İlker BAŞ/SABAH