Ölüm perde takarken buldu! 4. kattan düşen adam hayatını kaybetti

Olay, Sakarya'nın Ayvalık ilçesinde bulunan 150 Evler Mahallesi, İlk Kurşun Caddesi'nde meydana geldi. Alınan ilk bilgilere göre bir vatandaş, cadde üzerinde bulunan binanın yanında kanlar içinde olan şahsı fark etti. Vatandaş durumu hemen ekiplere bildirirken, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları ilk incelemede yere düşerek hayatını kaybeden şahsın Yusuf B. olduğunu belirledi.

PERDE TAKARKEN AYAĞININ KAYDIĞI DÜŞÜNÜLÜYOR

Apartmanın 4. katında ikamet eden evli ve 2 çocuk babası olan 33 yaşındaki Yusuf B.'nin ilk belirlemelere göre evin perdesini takarken ayağının kayıp yere düştüğü tahmin ediliyor.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından şahsın cenazesi otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.