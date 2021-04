Otizmli Orkun devlet memuru oldu

Evlatlarının bugünlere gelmesinde zorluklar çektiklerini anlatan Mumcu ailesi yaşadıklarını SABAH'a anlattı.

4 YAŞINDA KONUŞTU OKUDU VE İNGİLİZCE ÖĞRENDİ

Anne Nayle Mumcu (52)

"Hayatımızı Orkun'a adadık. " Orkun 1,5 yaşındayken tanıyı alınca hayal kırıklığı yaşadık ama evladımızı önce biz kabullendik, ardından akrabalarımıza ve çevremizdekilere kabullendirdik. Oğlum 4 yaşında konuşmaya, okuma ve İngilizce öğrenmeye başladı. Yaşıtlarından geri kalmasın diye yaşıtlarıyla bir arada olmasına dikkat ettik. Okulda her an yanında olmak için hep sınıf anneliği yaptım. Okulda çok başarılı bir çocuktu. Foto grafik zekâsı vardı. Gördüklerini beynine kodluyordu. Sayısalda biraz zorlanıyordu. O yüzden meslek lisesine gitti ve hep onur belgeleri ve takdir aldı.Biz önümüzdeki tüm engelleri sevgi ile aştık. Biz Orkun'u her hafta sonu tiyatroya, sinemaya, konsere götürdük. Hiç yalnız bırakmadık ve bırakmayacağız. İşe biz götürüp getiriyoruz. Oğlum bizsiz biz de oğlum olmadan yaşayamayız. Bizim gibi durumda olan aileler Öncelikle evlatlarını kabullensinler. Kabullenmek başarmanın yarısıdır. Çocuklarını toplumdan soyutlamasınlar. otizmi saklamasınlar, durumu çocuklarına anlatsınlar. Asla utanmasınlar. Çocuklarının hangi alanda yeteneği varsa keşfetsinler ve onu desteklesinler. Çok zorlu ve fedakârlık gerektiren bir bakım söz konusu. Otizmli çocuğu olan ailelerimiz asla pes etmesinler"

DEVLET ENGELLİLERİN ÖNÜNDEKİ ENGELİ KALDIRIYOR

Baba Ali Mumcu (56)

"Orkun ergenliği çok zor atlattı. En çok ergenlik ve üniversite yıllarında zorlandık. Asla pes etmedik. Her zaman evladımızın yanında olduk. İlk önce Ankara Üniversitesi Kimya bölümünü kazandı 3. sınıfta okulu bıraktı. Ablası veteriner hekim oldu. Orkun da açık öğretimden veteriner teknikerliği ve laborant bölümünden mezun oldu. Ekpss'den çok iyi puan aldı 15 bin kişiden 353'üncü oldu ve 4 gün önce atandığı SGK'da işe başladı. Oğlumuzun kendi ayakları üzerinde durması bizi çok mutlu ediyor. Devlet engelli bireylerin önündeki engeli kaldırıyor. Devlet, engellilere istihdamın önü açıyor ama özel sektörde de bu olanaklar verilmeli."

MUTLU OLUP HAYATTAN ZEVK ALSINLAR

Orkun Mumcu (27)

Otizm kişide iletişim ve sosyal becerileri düşüren zorlu bir süreç. Tedavisi zorlu olabiliyor. Erken tedavi ile otizmi hafifletmek mümkün. Özel şirketler engelli bireylerin istihdamına pek sıcak bakmıyorlar. Bu durum artık değişmeli. Devlet kurumları EKPSS ile istihdam sağlıyor. Ben de bu sayede işe başladım. İşimden çok memnunum ve çalışma hayatı çok güzel. Otizm konusunda toplum eskiye göre bilinçlenmeye başladı, bu bizi mutlu ediyor. Otizmli bireyler tedavi olsunlar. Hayata tutunsunlar. Ellerinden geleni yapsınlar. Mutlu olmaya çalışsınlar. Hayattan zevk alsınlar." .

ÇOCUKLARIMIZ BAŞARI ÖYKÜLERİ İLE TANINSIN

Otizm Vakfı Başkan Yardımcısı Pervin Sabur, Orkun'u iş yerinde ziyaret etti. Otizmli çocuğu olan Subur, "Ben de özel çocuk sahibi bir anneyim. Evladım otizmli ama dünya yüzme şampiyonu oldu. Onlar eğitilince normal bireylerden daha başarılı oluyor. Her şeyin anahtarı sevgi, eğitim ve ilgi. Biz bunlarla başardık. Ben ağladım analar ağlamasın sloganıyla yola çıktım. Önce oğlumda yendim otizmi şimdi de birçok insana umut oluyoruz. Ajitasyon istemiyoruz. Evlatlarımızın başarı hikâyeleri okunsun artık. Orkun bu çocuklardan sadece biri. İşe yeni başlamasına rağmen iş arkadaşları ve müdürleri tarafından çok seviliyor" dedi.

BESLENME ÇOK ÖNEMLİ

Otizmin bilinenin aksine genetik bir sorun olmadığına, otizmin sahne arkasındaki başrol oyuncusunun toksik bombardımanı olduğuna dikkat çeken Fitoterapi Uzmanı Dr. Ümit Aktaş, Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (CDC) verilerine göre her 54 çocuktan biri otizm riski ile doğduğunu söyledi. Otizmin bu kadar artmasının önemli bir sebebinin beslenme alışkanlarının değişmesi olduğunun altını çizen Dr. Ümit Aktaş, Teşhis ne kadar erken konmuşsa ve doğru beslenme modeline ne kadar erken geçilirse tedavinin başarı şansı da o kadar artacağını ifade etti.