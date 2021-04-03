Otomobilin önüne atlayan kişi, 'Ben daha ölmedim mi?' diyerek başka otomobilin önüne atladı

Olay, saat 18.45 sıralarında Sakarya'nın Erenler ilçesine bağlı Hacıoğlu Mahallesi, Sakarbaba Caddesi'nde meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen S.K., seyir halinde olan Günay Şenyiğit yönetimindeki otomobilin önüne atladı.
"BEN DAHA ÖLMEDİM Mİ?"
Çarpmanın ardından ayağa kalkan S.K., "Ben daha ölmedim mi?" dedi ve olay yerinde bulunan başka bir otomobilin önüne atladı. Yaralanan S.K. olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
"ÇOCUK HAVALANDI VE YERE DÜŞTÜ"
Kaza anında olay yerinde olan Hüsamettin Ay, "Psikolojik sorunları olduğunu düşündüğümüz genç kardeşimiz, önce karşı istikamette seyir halinde olan aracın önüne atladı. O esnada şoför arkadaşımız kaçabilmek için sağa - sola gitti. Ona rağmen hafiften çarptı. Çarpma sonrası aracını sağ tarafa çekti. Daha sonra refüje oturdu ve aracın önüne atlayan arkadaşı teselli ettiler. Çocuk, bir anda 'Ben hala ölmedim mi?' diye ayağa kalktı ve koşarak diğer şeritten gelen aracın önüne atladı. Çarpmanın etkisi ile çocuk havalandı ve yere düştü. Daha sonrasında ambulans geldi. Bile bile seyir halindeki araçların önüne attı kendini. Şaşılacak bir durum" dedi.
"TEKRAR KALKARAK KARŞI ŞERİTTEN GELEN ARACIN ÖNÜNE ATLADI"
Otomobil sürücüsü Günay Şenyiğit ise "Seyir halindeydim arkadaş önüme çıktı. Karşıya geçsin diye yavaşladım ama geçmedi. Sağ tarafa geçtim sağa geldi, sol tarafa geçtim sola geldi. Sonrasında sabit kaldı, frene bastım ama çarptım. Kaza sonrasında arkadaşı aldık kenara, bir şeyi yoktu. Annesinin numarasını istedim ve nerede oturduğunu sordum. O esnada aracımı kenara aldım. O sırada arkadaş tekrar kalkarak karşı şeritten gelen aracın önüne atladı. Sonrasında ise ambulans gelip hastaneye sevk etti" diye konuştu.