Pandemi yasağında 136 promil alkolle aracında yakalandı

Emniyet güçleri kotrol için durdurdukları araç sürücüsünün alkollü olduğunu anlayınca trafik ekibi çağırdı. Trafik ekibinin kontrolünde 136 promil alkollü olduğu belirlenen ve isminin Necdet olduğu öğrenilen sürücü tutanağı imzalamaktan imtina etti. Uzun süre polis ekiplerine direnen sürücü aracıyla ayrılmakta ısrar etti.

Sürücüyü alkollü şekilde aracına binmesine izin vermeyen polisler ailesine haber verdi. Aracı sürücünün oğluna eden polis ekipleri, Necdet isimli sürücüyü ifade için karakola davet etti. Bu sefer de sürücü karakola gitmemek için direndi. Polis aracına binek istemeyen alkollü sürücü 'Ben karakola yürüyerek giderim' diye uzun süre ısrar etti. Ekipler uzun uğraşlar sonucu alkollü sürücüyü karakola gitmeye ikna ederek polis otomobiline bindirmeyi başardılar.