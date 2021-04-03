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Giriş Tarihi: 3.4.2021 11:57

Sağlık ocağına gitmişti, sokak köpeklerinin saldırısına uğradı

TOLGA YANIK TOLGA YANIK
Sağlık ocağına gitmişti, sokak köpeklerinin saldırısına uğradı

’nın Cihanbeyli ilçesinde gittiği sağlık ocağından eve dönerken sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan Ömer Boztepe’nin kafa derisi parçalandı. Vücudunun çeşitli yerlerinden de yaralanan Boztepe’nin sağlık durumunun iyiye gittiği belirtildi.

Konya'nın Cihanbeyli ilçesinde geçtiğimiz hafta meydana gelen olayda muayene için sağlık ocağına giden Ömer Boztepe, oradan çıktıktan sonra evine doğru yürümeye başladı. Boztepe'nin yanına gelen sokak köpekleri yaşlı adama saldırmaya başladı. Köpeklerle bir süre yerde boğuşan Boztepe'nin yardımına bir eczacı yetişti. Hastaneye kaldırılan yaşlı adamın kafa derisin koptuğu ve vücudunun çeşitli yerlerinden de yaralandığı tespit edildi.

'ECZACI OLMASA BENİ PARÇALAYACAKLARDI'

Dehşet anlarını anlatan Ömer Boztepe; "Sağlık Ocağı'na gittim. Dönüşte başıboş sokak köpeklerinin saldırısına uğradım. Yere düştüğümde kafamı ısırıp derimi parçaladılar. Beni eczası genç kurtardı. O olmasa beni yerde parçalayacaklardı. Sürekli doktora gidip tedavi oluyorum. Bu köpeklerin toplanmasını istiyorum. Bugün bana saldıran yarın bir başkasına da saldırır." dedi.

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Sağlık ocağına gitmişti, sokak köpeklerinin saldırısına uğradı
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