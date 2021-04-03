Sağlık ocağına gitmişti, sokak köpeklerinin saldırısına uğradı

Konya'nın Cihanbeyli ilçesinde geçtiğimiz hafta meydana gelen olayda muayene için sağlık ocağına giden Ömer Boztepe, oradan çıktıktan sonra evine doğru yürümeye başladı. Boztepe'nin yanına gelen sokak köpekleri yaşlı adama saldırmaya başladı. Köpeklerle bir süre yerde boğuşan Boztepe'nin yardımına bir eczacı yetişti. Hastaneye kaldırılan yaşlı adamın kafa derisin koptuğu ve vücudunun çeşitli yerlerinden de yaralandığı tespit edildi.

'ECZACI OLMASA BENİ PARÇALAYACAKLARDI'

Dehşet anlarını anlatan Ömer Boztepe; "Sağlık Ocağı'na gittim. Dönüşte başıboş sokak köpeklerinin saldırısına uğradım. Yere düştüğümde kafamı ısırıp derimi parçaladılar. Beni eczası genç kurtardı. O olmasa beni yerde parçalayacaklardı. Sürekli doktora gidip tedavi oluyorum. Bu köpeklerin toplanmasını istiyorum. Bugün bana saldıran yarın bir başkasına da saldırır." dedi.