Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Sahte yetkili servis çetesinde 8 tutuklama 27 adli kontrol
Giriş Tarihi: 3.4.2021 14:29

Sahte yetkili servis çetesinde 8 tutuklama 27 adli kontrol

ABBAS ÇAKAR
Sahte yetkili servis çetesinde 8 tutuklama 27 adli kontrol

İnternetten sahte yetkili servis ilanı vererek, kendilerini tamir için arayan vatandaşların aldıkları beyaz eşyalara, oldukça fahiş tamir ücretleri çıkartarak milyonluk dolandırıcı yaptıkları iddiası ile gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 45 kişiden 10’savcılıka serbest kalırken, 8’i tutuklandı.  27 kişi ise adli kontrol kararı ile serbest  kaldı.

Kocaeli'nde birçok vatandaş, internetten buldukları beyaz eşya yetkili servislerinin, tamir için gönderdikleri eşyalarına fahiş fiyatlar çıkartılarak dolandırıcılık yaptıkları iddiası ile polise başvurdu. Yapılan şikâyetler üzerine, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü olayla ilgili soruşturma başlattı. Yapılan araştırmada olayı gerçekleştiren kişilerin münferit değil, örgütlü olarak bu işi yaptıkları, yalnızca Kocaeli değil, çevre illerden de birçok kişiyi bu sistem ile dolandırdıkları belirlendi. Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, 1 yıllık takibi sonucu elde edilen deliler doğrultusunda, geçtiğimiz Salı günü operasyon için harekete geçti. İstanbul, Tekirdağ, Sakarya, Aydın ve Edirne'den 97 kişiyi bu şekilde dolandırdıkları tespit edilen 2'si çocuk 47 kişi gözaltına alındı.

EŞYALARINI BİLE ALMAYANLAR VAR

İnternete sponsorlu ilanlar vererek, bozulan eşyalarına tamir için yer arayanlara, yetkili servis olduklarını söyleyip eşyalarını aldıktan sonra, yüksek ücretler çıkartarak dolandırdıkları iddia edilen şüpheliler ,Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğünde tamamlanan işlemleri sonrası Cuma günü sabah saatlerinde Gebze Adliyesine sevk edildi. Gece geç saatlerde kadar devam eden sorgulama sonucu 10 kişi savcılıkta serbest kalırken, 8 kişi tutuklandı. 27 kişi ise adli kontrol kararı ile tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Sahte yetkili servis çetesinde 8 tutuklama 27 adli kontrol
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA