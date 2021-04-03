Vakaların artış göstermesiyle kısıtlamalar da tekrar geri geldi. Haftalar sonra cumartesi gününe yine sokağa çıkma kısıtlamasıyla uyandı. Ancak kısıtlama tedbirlerine riayet ederek evlerinde kalan milyonlar güne sabah saatlerinde başlayan düğün konvoyalarıyla uyandı. İşte sosyal medyada birçok kullanıcının cep telefonlarıyla kaydederek paylaştığı o görüntüler…

Son dönemde Koronavirüs vakalarındaki artışın ardından, aralarında İstanbul, İzmir ve Ankara'nın da bulunduğu 58 şehir, risk haritasında kırmızıya döndü. Birçok ilin "çok yüksek riskli" kategoriye geçmesiyle milyonlarca insan, haftalar sonra cumartesi gününe yine sokağa çıkma kısıtlamasıyla uyandı. Ancak kısıtlama tedbirlerine riayet ederek evlerinde kalan milyonlar güne sabah saatlerinde başlayan düğün konvoyalarıyla uyandı.

Salgın yasak dinlemediler! Gövde gösterisi gibi düğün konvoyu yaptılar

Sokağa çıkma kısıtlamasının bulunduğu haftasonunda maske ve sosyal mesafe kurallarına uymayan birçok insan adeta gövde gösterisi yapar gibi herkesin gözü önünde düğün konvoyu gerçekleştirdi. Sosyal medyada da birçok kullanıcı yaşanan bu duruma tepki gösterdi. İşte o görüntüler…

ARACIN ÜSTÜNE ÇIKTILAR



Sosyal medyada bir kullanıcının paylaştığı videoda, düğün konvoyu yapıldığı ve mahallede bulunan birçok insanın gelin arabasının üzerine çıkarak sosyal mesafeyi adeta yerle bir ettiği görüntüler yer aldı.