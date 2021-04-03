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Giriş Tarihi: 4.4.2021 09:32

Şanlıurfa’nın kurtuluşuna özel, ödüllü kort tenisi turnuvası başladı

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa’nın kurtuluşuna özel, ödüllü kort tenisi turnuvası başladı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, 11 Nisan Şanlıurfa’nın düşman işgalinden kurtuluşunun 101. Yıldönümünü çeşitli etkinliklerle kutlayacak.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, 11 Nisan Şanlıurfa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 101. Yıldönümü kapsamında Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı bünyesinde vatandaşların hizmetine sunulan Türkiye'nin en modern tesislerinden biri olan tenis dünyasında ödüllü kort tenisi turnuvası start aldı.

11 Nisan Şanlıurfa'nın Kurtuluşu Etkinlikleri kapsamında düzenlenecek turnuvaların ilk ayağı olan Ödüllü Kort tenisi turnuvası ile başlayan etkinlikler bilek güreşi, atletizm, yüzme, dart, satranç, masa tenisi ve okçuluk branşlarında düzenlenecek turnuvalarla devam edecek.3 Nisan da başlayıp 10 Nisanda sona erecek 'Kort Tenisi Turnuvasına' 92 kişi katılım sağladı. Katılım sağlayanlardan 24'ü kadın 68'i ise erkek sporculardan oluştu.

Turnuva süresince başlangıç ve ileri seviye olmak üzere 4 kategoride ilk üçe girenlere çeşitli ödüller takdim edilecek.

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Şanlıurfa’nın kurtuluşuna özel, ödüllü kort tenisi turnuvası başladı
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