Sayısal Loto sonuçları açıklandı! Milli Piyango Online ile 3 Nisan Çılgın Sayısal Loto sonuçları bilet sorgulama ekranı!

Çok sayıda şans oyunu tutkununun heyecanlı bekleyişi, 3 Nisan 2021 Sayısal Loto çekilişi sonuçları ile sona erdi. Milli Piyango Online tarafından pazartesi, çarşamba ve cumartesi olmak üzere, haftada üç gün gerçekleştirilen Çılgın Sayısal Loto çekilişinin sonuçları, kazanan numaraları ve 3 Nisan MPİ bilet sorgulama ekranı sabah.com.tr'de!

SAYISAL LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI | 3 NİSAN MPİ BİLET SORGULAMA EKRANI

3 Nisan Çılgın Sayısal Loto çekilişi bu akşam Milli Piyango Online canlı çekiliş sayfası üzerinden 20.45'de yapıldı ve ardından Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı. Hatırlanacağı gibi, geçtiğimiz gün gerçekleşen çekilişte 6 bilen olmamış ve büyük ikramiye devretmişti.

Sayısal Loto sonuçları ve haftanın kazanan numaraları şu şekilde;