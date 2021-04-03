Sayısal Loto sonuçları açıklandı! Milli Piyango Online ile 3 Nisan Çılgın Sayısal Loto sonuçları bilet sorgulama ekranı!

Çok sayıda şans oyunu tutkununun heyecanlı bekleyişi, 3 Nisan 2021 Sayısal Loto çekilişi sonuçları ile sona erdi. Milli Piyango Online tarafından pazartesi, çarşamba ve cumartesi olmak üzere, haftada üç gün gerçekleştirilen Çılgın Sayısal Loto çekilişinin sonuçları, kazanan numaraları ve 3 Nisan MPİ bilet sorgulama ekranı sabah.com.tr'de!
3 Nisan Çılgın Sayısal Loto çekilişi bu akşam Milli Piyango Online canlı çekiliş sayfası üzerinden 20.45'de yapıldı ve ardından Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı. Hatırlanacağı gibi, geçtiğimiz gün gerçekleşen çekilişte 6 bilen olmamış ve büyük ikramiye devretmişti.
Sayısal Loto sonuçları ve haftanın kazanan numaraları şu şekilde;
Çılgın Sayısal 3 Nisan çekilişi yapıldı ve kazandıran numaralar açıklandı. İşte kazandıran numaralar...
Çılgın Sayısal Loto çekilişinin sonuçları sabah.com.tr'de.
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Sayısal Loto'nun adı artık Çılgın Sayısal Loto oldu. Çılgın Sayısal Loto'nun oyun kuralları şöyle:
Sen Seç!
Sen seç, Online Çılgın Sayısal Loto'nun sizler için geliştirdiği bir seçenek. Kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 6 numara ile şanslı kupon oluşur.
Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyun, bir kuponda 6'dan fazla rakam seçilmesiyle oluşur. Oyuncular, altıdan fazla rakam seçerek seçilen rakamlarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler..
Haftada 3 gün kazanma şansın var! Çılgın Sayısal Loto haftada 3 gün: Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) çekilir. Joker sayısı; çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden çekilmektedir.
Haftada 3 gün kazanma şansın var! Süper Loto haftada 3 gün: Salı, Perşembe ve Pazar günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 60 numara içinden 6 numara çekilir. Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan minimum 2, maksimum 6 tane bilirsen kazanan sen olursun! 6 bilen Süper Loto büyük ikramiyesini kazanır. Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.