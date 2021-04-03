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Giriş Tarihi: 3.4.2021 14:28

ilçesinde kan bağışı

Metin HARIKÇI Metin HARIKÇI
Sincik ilçesinde kan bağışı

kaymakamlığı ilçe nüfus müdürlüğü personelleri ’a kan bağışında bulundu.

Yaklaşan Ramazan ayı öncesi kan bağışının büyük önem arz ettiğini dile getiren Sincik ilçe nüfus müdürlüğü personeli Orhan Çetin; "Kızılay tarafından ilçemize getirilen kan bağışı aracına arkadaşlarımızla birlikte gelerek kan bağışında bulunmak istedik. Yılda bir veya iki kez yapılacak olan kan bağışı birçok insana yaşam umudu olabilir. Her gün çeşitli kazalar, yaralanmalar ve operasyonlar gerçekleşmektedir. O nedenle kan ihtiyacı hayati önem taşır. Sağlık durumu iye olan vatandaşlarımızın düzenli kan bağışında bulunmak insanların hayatını kurtarır. Kan bağışı, bir sosyal sorumluluk olup, bir gün herkesin kana ihtiyaç duyacağı da bir gerçektir." şeklinde konuştu.

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Sincik ilçesinde kan bağışı
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