Sokak kedisini ameliyat ettiler

Gaziantep'te akciğerindeki yırtılma nedeniyle nefes almakta zorluk çeken kendi, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma ve Hayvanat Bahçesi Daire Başkanlığı ekiplerinin girişimleriyle Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi'nde yapılan ameliyatla sağlığına kavuştu. Ameliyattan sonra Gaziantep'e getirilen kedi hayvanat bahçesinde bakıma alındı.

Gaziantep'te ALO 153 hattına hayvansever vatandaşlardan gelen ihbarda sokakta bulunan kedinin yaralı olduğu ve nefes almakta zorluk çektiğinin bildirilmesi üzere harekete geçen Doğal Hayatı Koruma ve Hayvanat Bahçesi Daire Başkanlığı ekipleri, hayvan ambulansı ile yaralı kediyi barınağa getirerek ilk müdahaleyi yaptı. Barınakta bulunan veteriner hekimler röntgen çekimi yapıp gerekli tahlilleri gerçekleştirdikten sonra sol akciğerinde kollabenin ve diyaframda yırtık tespit edilmesi üzerine ameliyatının yapılması için Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Veteriner Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne transfer edildi. Ameliyatının başarılı geçmesinin ardından Gaziantep Hayvanat Bahçesi Köpek Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezi'ne getirilen kedinin gerekli tedavileri sürüyor.

6 BİN HAYVANIN TEDAVİSİ YAPILDI

Büyükşehir Belediyesi 2020 yılında 6 bin sahipsiz sokak hayvanın bakımını üstlenerek 2 bin hayvanı sahiplendirdi, 4 binini de tedavileri ve bakımlarının ardından alındıkları alanlara bıraktı. Öte yandan Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi ile durumu ağır olan hasta ve yaralı sokak hayvanlarının muayene, tetkik, teşhis ve tedavilerinin Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Veteriner Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi yapılması için işbirliğine gidilmişti.

Doğal Hayatı Koruma ve Hayvanat Bahçesi Daire Başkanı Celal Özsöyler, ALO 153 İhbar Hattı'na gelen ihbardan sonra hızlı bir şekilde ekip yönlendirildiğini aktararak, "Ameliyatın ardından Gaziantep'e getirilen kedinin her gün iğneleri yapılıyor. Serumları bağlanıyor. Günden güne daha iyiye gidiyor. İnşallah sağlığına kavuştuktan sonra da ya sahiplendireceğiz ya da besleme noktalarımızdan birine bırakacağız" dedi.