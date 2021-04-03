Sokak ortasında küçük kıza iğrenç taciz!

İstanbul Eyüp'te şaşkınlığa uğratacak iğrenç bir taciz olayı yaşandı. 8 yaşındaki kız çocuğu Z.B., arkadaşları ile birlikte öğle saatlerinde sokakta oyun oynuyordu. 23 yaşındaki Ö.E., kız çocuğu ve arkadaşlarını oyun oynarken izlemeye başladı. İzlendiklerinden haberleri olmayan çocuklar oyunlarına devam etti.



YALNIZ ANINI KOLLADI

Aradan biraz zaman geçti. Küçük kız Z.B., arkadaşlarının gitmesiyle bir süreliğine yalnız kaldı. Bunu fırsat bilen sapık tacizci cinsel organını dışarı çıkararak kız çocuğun karşısına geçti. Korkuya kapılan Z.B., çığlık atmaya ve ağlamaya başladı. Genç adam bu esnada koşarak olay yerinden uzaklaştı. Z.B.'nin Babası kızının yanına gelerek ne olduğunu sordu. Yaşadıklarını anlatan Z.B., kendisini taciz eden genci daha önceden de gördüğünü söyledi.



TUTUKLANDI

Kızını taciz eden sapığı arayan baba kısa süreden kim olduğunu öğrendi ve ilk iş şikayetçi oldu. Şikayet doğrultusundan gözaltına alınan Ö.E., hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Z.B.'e yönelik bir taciz gerçekleştirmediğini ileri süren genç, suçlamaları reddetti. Küçük kızın beyanları doğrultusunda Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen Ö.E., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DAVA AÇILDI

Savcılık yürütülen soruşturma sonunda Ö.E. hakkında 'Teşhir Suretiyle Çocuğa Cinsel Taciz' suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası istemiyle dava açtı. Tutukluluk hali devam eden gencin yargılaması ilerleyen günlerde Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek.