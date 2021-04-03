Son dakika: Ekmek teknesi alev alev yandı! Gözyaşlarını tutamadı

Son dakika haberleri... Edinilen bilgiye göre yangın saat 12.30 sırasında Kepez ilçesi Altınova Orta Mahalle 10. Sokak üzerindeki bir tırda meydana geldi. Mustafa Aydın, Rusya'ya nar götürmek üzere tırı ile soğuk hava deposu önüne yanaştı.