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Giriş Tarihi: 3.4.2021 15:23 Son Güncelleme: 3.4.2021 15:43

Son dakika: Ekmek teknesi alev alev yandı! Gözyaşlarını tutamadı

İHA
Son dakika: Ekmek teknesi alev alev yandı! Gözyaşlarını tutamadı

Son dakika haberi: ’da nar yüklü 'ın kupa kısmı tamamen yandı. Büyük korku yaşayan sürücü ise ekmek teknesinin yanışını gözyaşları içinde izledi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Son dakika haberleri... Edinilen bilgiye göre yangın saat 12.30 sırasında Kepez ilçesi Altınova Orta Mahalle 10. Sokak üzerindeki bir tırda meydana geldi. Mustafa Aydın, Rusya'ya nar götürmek üzere tırı ile soğuk hava deposu önüne yanaştı.

İşçiler, dorsenin yarısına kadar nar kasalarını yükledi.

Bir süre sonra Mustafa Aydın, aracı çalıştırmak için direksiyon başına geçti.

Aydın'ın marşa basmasıyla birlikte tırın kupa kısmından alevler yükselmeye başladı.

Alevler kısa sürede tüm kupayı sardı.

Çevredekiler yangını hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. TIR'ın kupa kısmı tamamen yanarken dorsenin bir bölümü de zarar gördü.

İtfaiyenin müdahalesiyle dorsenin ve içindeki nar kasalarının yanması engellendi.

Büyük korku yaşayan Mustafa Aydın ise ekmek teknesinin yanışını gözyaşları içinde izledi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

TIR'ın yandığı anlar vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Son dakika: Ekmek teknesi alev alev yandı! Gözyaşlarını tutamadı
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