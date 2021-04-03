Son dakika haberi: Burundan sprey aşı ile ilgili flaş açıklama! Aşı kimlere uygulanacak ?

Türkiye bu aşı ile dünya üzerinde çok atılım yapmış bir ülke boyutuna gelebilir. Burundan uygulanan aşıda da kişiler koronavirüse yakalanabilir; ama koruyuculuk oranları yüzde 100 olursa, antikor seviyeleri de çok yüksek olursa ve topluma yayılma olayı da engellenebilirse virüsü alma ihtimalleri çok düşük olur, onun için koruyuculuk oranı çok yüksek olabilir" diye konuştu.