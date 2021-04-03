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Giriş Tarihi: 3.4.2021 12:09 Son Güncelleme: 3.4.2021 12:15

ve listesi 3 Nisan Cumartesi! Deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde?

AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi 3 Nisan Cumartesi! Deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde?

Türkiye’de ve yakın çevresinde yaşanan listesi merak ediliyor. Son olarak Ege Denizi’nde ufak çaplı deprem meydana gelirken sarsıntıyı hisseden vatandaşlar deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde gibi sorulara yanıt aramaya başladı. tarafından güncel olarak son depremler listesi yayınlarken en son deprem nerede oldu sorusu da yanıt buldu. İşte ve listesi 3 Nisan 2021!

Son depremler milyonlarca vatandaşın en güncel araştırdığı konuların başında geliyor. Yaşanan en ufak sarsıntıda dahi Kandilli ve AFAD'ın yayınlandığı son depremler listesine bakılıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi güncel son depremler listesini yayınlanırken deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde gibi soruları da yanıt buldu. İşte 3 Nisan Kandilli ve AFAD son depremler verileri!

SON DEPREMLER: DEPREM Mİ OLDU, NEREDE? 3 NİSAN 2021

Türkiye deprem fay hat kuşağı üzerinde bulunmasından dolayı sık sık son depremler listesi sorgulatmasına neden oluyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından bugün için yayınlanan son depremler şöyle;

KANDİLLİ RASATHANESİ VE AFAD SON DEPREMLER

AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler sayfası ile Türkiye'de gerçekleşen depremlerin büyüklüğünü, derinliğini ve birçok bilgiyi öğrenmek mümkün.

...............TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER....................
.....BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ.....
......(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 500 deprem listelenmiştir......
                                                        Büyüklük
Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği
---------- --------  --------  -------   ----------    ------------    --------------                                  --------------
2021.04.03 10:39:56  37.9060   27.1427        5.0      -.-  3.2  3.1   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel
2021.04.03 10:36:46  37.9332   27.1808        5.9      -.-  1.9  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel
2021.04.03 10:00:00  36.4037   27.1353       12.8      -.-  2.1  -.-   ONIKI ADALAR (AKDENIZ)                            İlksel
2021.04.03 09:51:27  36.5157   27.0748        4.5      -.-  2.5  -.-   ONIKI ADALAR (AKDENIZ)                            İlksel
2021.04.03 09:48:49  36.4555   27.0943        5.4      -.-  2.2  -.-   ONIKI ADALAR (AKDENIZ)                            İlksel
2021.04.03 09:11:54  38.5735   28.0163        6.8      -.-  2.4  -.-   TEKELIOGLU-SALIHLI (MANISA)                       İlksel
2021.04.03 09:10:37  38.5752   28.0042        7.6      -.-  2.6  -.-   TEKELIOGLU-SALIHLI (MANISA)                       İlksel
2021.04.03 09:10:13  35.3088   22.8065       18.7      -.-  4.5  4.7   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                             İlksel
2021.04.03 07:13:37  36.4542   27.1505        6.0      -.-  2.1  -.-   ONIKI ADALAR (AKDENIZ)                            İlksel
2021.04.03 06:58:46  39.4737   34.0300        4.8      -.-  1.2  -.-   DEVECI-AKPINAR (KIRSEHIR)                         İlksel
2021.04.03 06:34:25  36.4138   29.4848       73.2      -.-  1.0  -.-   YAYLAPALAMUT-KAS (ANTALYA)                        İlksel
2021.04.03 06:30:41  37.2807   29.8513       19.6      -.-  1.1  -.-   HASANPASA-TEFENNI (BURDUR)                        İlksel
2021.04.03 06:04:52  38.9848   28.1525       13.4      -.-  1.9  -.-   YEGENOBA-AKHISAR (MANISA)                         İlksel
2021.04.03 05:12:47  39.0032   28.1477        9.8      -.-  1.1  -.-   DAGDERE-AKHISAR (MANISA)                          İlksel
2021.04.03 04:26:47  38.6907   43.7527        5.0      -.-  2.5  -.-   AGZIKARA-(VAN)                                    İlksel
2021.04.03 04:23:25  37.0725   29.4383        3.7      -.-  2.6  -.-   AYVACIK-CAMELI (DENIZLI)                          İlksel

AFAD, Kuşadası'nda gerçekleşen depremin 6.92 km derinlikte gerçekleştiğini bildirirken deprem, Ege Denizi civarındaki illerde hissedildi. AFAD, saat 17.94 itibarı ile herhangi bir olumsuz ihbarın alınmadığını bildirdi.

Öte yandan, Kandilli Rasathanesi de depreme ilişkin bir bilgi notu paylaştı.

SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

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AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi 3 Nisan Cumartesi! Deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde?
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