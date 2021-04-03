AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi 3 Nisan Cumartesi! Deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde?

Son depremler milyonlarca vatandaşın en güncel araştırdığı konuların başında geliyor. Yaşanan en ufak sarsıntıda dahi Kandilli ve AFAD'ın yayınlandığı son depremler listesine bakılıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi güncel son depremler listesini yayınlanırken deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde gibi soruları da yanıt buldu. İşte 3 Nisan Kandilli ve AFAD son depremler verileri!
Türkiye deprem fay hat kuşağı üzerinde bulunmasından dolayı sık sık son depremler listesi sorgulatmasına neden oluyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından bugün için yayınlanan son depremler şöyle;
AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler sayfası ile Türkiye'de gerçekleşen depremlerin büyüklüğünü, derinliğini ve birçok bilgiyi öğrenmek mümkün.
...............TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER.................... .....BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ..... ......(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 500 deprem listelenmiştir...... Büyüklük Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- -------------- 2021.04.03 10:39:56 37.9060 27.1427 5.0 -.- 3.2 3.1 KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel 2021.04.03 10:36:46 37.9332 27.1808 5.9 -.- 1.9 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel 2021.04.03 10:00:00 36.4037 27.1353 12.8 -.- 2.1 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel 2021.04.03 09:51:27 36.5157 27.0748 4.5 -.- 2.5 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel 2021.04.03 09:48:49 36.4555 27.0943 5.4 -.- 2.2 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel 2021.04.03 09:11:54 38.5735 28.0163 6.8 -.- 2.4 -.- TEKELIOGLU-SALIHLI (MANISA) İlksel 2021.04.03 09:10:37 38.5752 28.0042 7.6 -.- 2.6 -.- TEKELIOGLU-SALIHLI (MANISA) İlksel 2021.04.03 09:10:13 35.3088 22.8065 18.7 -.- 4.5 4.7 GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel 2021.04.03 07:13:37 36.4542 27.1505 6.0 -.- 2.1 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel 2021.04.03 06:58:46 39.4737 34.0300 4.8 -.- 1.2 -.- DEVECI-AKPINAR (KIRSEHIR) İlksel 2021.04.03 06:34:25 36.4138 29.4848 73.2 -.- 1.0 -.- YAYLAPALAMUT-KAS (ANTALYA) İlksel 2021.04.03 06:30:41 37.2807 29.8513 19.6 -.- 1.1 -.- HASANPASA-TEFENNI (BURDUR) İlksel 2021.04.03 06:04:52 38.9848 28.1525 13.4 -.- 1.9 -.- YEGENOBA-AKHISAR (MANISA) İlksel 2021.04.03 05:12:47 39.0032 28.1477 9.8 -.- 1.1 -.- DAGDERE-AKHISAR (MANISA) İlksel 2021.04.03 04:26:47 38.6907 43.7527 5.0 -.- 2.5 -.- AGZIKARA-(VAN) İlksel 2021.04.03 04:23:25 37.0725 29.4383 3.7 -.- 2.6 -.- AYVACIK-CAMELI (DENIZLI) İlksel
AFAD, Kuşadası'nda gerçekleşen depremin 6.92 km derinlikte gerçekleştiğini bildirirken deprem, Ege Denizi civarındaki illerde hissedildi. AFAD, saat 17.94 itibarı ile herhangi bir olumsuz ihbarın alınmadığını bildirdi.
Öte yandan, Kandilli Rasathanesi de depreme ilişkin bir bilgi notu paylaştı.
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