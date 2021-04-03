Sosyal medyadaki video evlat hasretini bitirdi

Erzurum'da yaşayan Köksal Kasapoğlu, 25 yaşında evini terk ederek İstanbul'a gitti. Ailesinin 'öldü' sandığı Kasapoğlu, sokaklarda yaşamına devam ediyordu. Bir vatandaş, barakada yaşayan Kasapoğlu ile röportaj yapıp, görüntüyü Youtube'a yükledi. Onu tanıyan ve köylüsü olan Samsun'un Ladik Kaymakamı Adem Eser, durumu ailesine bildirdi. 15 yıllık hasret sona erdi. Yaşlı anne ve kardeşleri Köksal'a yeniden kavuştu. O anlara SABAH tanıklık etti.Tortum'a bağlı Şenyurt mahallesinde yaşayan Köksal Kasapoğlu, 15 yıl önce psikolojik sebeplerden dolayı evini terk ederek İstanbul'a gitti. İstanbul'da bir hemşerisinin ayakkabı dükkânında bir süre çalıştıktan sonra işten ayrıldı. İşten ayrıldıktan sonra bir daha Kasapoğlu'ndan haber alınamadı. Nüfus cüzdanı olmayan Kasapoğlu'nun ailesi, çocuklarının öldüğü yönünde duyumlar aldı. 15 yıl boyunca kimse haber alamadı. Bu süre zarfında babası hayatını kaybetti. 75 yaşındaki Fatma Kasapoğlu ise yıllarca evlat hasreti ile yanıp tutuştu. Ercan Güven isimli bir vatandaş, İstanbul Avcılar'da sokaklarda yaşayan ve kışın küçük bir barakada kalan Kasapoğlu'nun yanına gitti. Cep telefonu ile çekim yapıp, Köksal'ın Berat Kandili'ni kutladı ve vatandaşlara yardım etmeleri için çağrıda bulundu. İnternete yüklenen videoyu ise şu an Samsun'un Ladik ilçesinde kaymakamlık görevinde bulunan ve Kasapoğlu'nun köylüsü olan Adem Eser gördü. Videoya denk gelir gelmez Tortum'daki mahallelerinin köy muhtarı Tahsin Cansever'e ulaştı. Yapılan çalışmalar neticesinde videodaki adrese gidildi ve 40 yaşındaki Köksal Kasapoğlu yaşadığı yerden alınarak Erzurum'daki ailesine getirildi. Yaşlı annesi ve kardeşleri gözyaşlarına boğuldu.15sene önce gittim,25 yaşındaydım.Askerden yeni gelmiştim.Sıkıntılarımvardı. Biraz çalıştımsonra sokaklardayaşamaya başladım.Ailemi çok özlemiştimama dönemedim. Onları birdaha göreceğimi sanmıyordum.Beni buldular. İnşallahbelediyemizde bana iş verecekler.Artık anneme ve kız kardeşimeçalışıp bakacağım. Birdaha asla onlardan ayrılmayacağım.Gittiğinden 4 yılsonra birisi öldüğünüsöyledi. Barimezarı olsaydıdedim. Çok üzülüyordum.Gördüğümdeinanamadım.Köksal Abimiz komşumuzdu.Abilerimin samimiarkadaşıydı. Kendisini birmüddet aradık. Videoyu izleyincehemen emniyete ve yakınlarınadurumu bildirdim. Ailesine15 yıl sonra kavuştu.Herkesin bu mutluluktaemeğivar.